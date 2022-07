बड़ी खबर, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी, हालत गंभीर

समाचार चैनल NHK के रिपोर्टर के अनुसार, शिंजो आबो भाषण के दौरान अचानक गिर पड़े। आबे को खून बहता हुआ देखा गया। उसी समय उसने गोली चलने की आवाज भी सुनी। संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

#UPDATE | Former Japanese Prime Minister was attacked by a man from behind while he was making a stump speech on a street in Nara on Friday. The Police seized the man who attacked Abe at around 11.30 am: The Japan Times