पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक, क्या बोले अमेरिका और चीन

Fog reduced in some areas of North India : उत्तर भारत में बुधवार को गंगा के मैदानी इलाकों में तड़के कोहरा कुछ कम रहा। आईएमडी के अनुसार, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 5 दिनों तक शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा।