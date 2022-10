बगीचे में मृत मिले सिख परिवार के चारों सदस्य, 3 दिन पहले हुआ था अपहरण

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहृत के चारों सदस्य एक बगीचे में मृत मिले हैं। पंजाब के होशियारपुर के हरसी पिंड के रहने वाले इस परिवार का सोमवार को कर लिया गया था।

मर्सेड काउंटी के शेरिफ वर्न वार्नके ने बताया कि 8 माह की बच्ची आरुही धेरी, उसकी मां जसलीन कौर (27), पिता जसदीप सिंह (36) और जसदीप के भाई अमनदीप सिंह (39) के शव इंडियाना रोड एंड हचिनसन रोड के पास एक बगीचे से बुधवार शाम बरामद हुए।

बगीचे के पास खेत में काम करने वाले एक मजदूर ने शव देखे और उसने तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सभी शव एक साथ मिले। शेरिफ ने मामले में संदिग्ध जीसस मैनुअल सालगाडो के बारे में कहा कि इस इंसान को नरक में जगह मिलेगी।

मर्सेड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बुधवार को दिन में परिवार के अपहरण से जुड़ा एक नया वीडियो साझा किया था। वीडियो में पहले जसदीप और अमनदीप इमारत से निकलते नजर आ रहे हैं और उनके हाथ बंधे हैं। इसके बाद अपहरणकर्ता जसलीन और आठ माह की बच्ची को बाहर लाता दिख रहा है।

UPDATE! We believe this to be the suspect in today's kidnapping. Read more here: https://t.co/AbGguFSG8O pic.twitter.com/EFzjTpQBx7