Kiss Cam पर पकड़े गए CEO और HR Head, Coldplay के शो से मचा सोशल मीडिया पर बवाल! [VIDEO]

Astronomer के CEO Andy Byron और HR Head Kristin Cabot का वीडियो Coldplay Concert से वायरल हो गया है। Chris Martin ने कहा, "Oh look at these two!" "Either they're having an affair or they're just very shy." और कैमरा ज़ूम होते ही दोनों ने अपना चेहरा छुपा लिया। #Astronomer pic.twitter.com/1IiwZ6Ikix