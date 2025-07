बार्सिलोना में सीएम डॉ. यादव का जलवा, मुरीद हुई टेक जायंट कंपनी सबमर, विजिट के कुछ घंटों बाद ही कर लिया MOU

how to become rich by Warren Buffett : क्या आप भी अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश कर उसे बढ़ाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, वॉरेन बफेट (Warren Buffett) के गोल्डन रूल्स आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। "ओमाहा के ओरेकल" के नाम से मशहूर बफेट ने सिर्फ अपनी समझदारी और दूरदृष्टि से खरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। उनका मानना है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे समझदारी से खर्च करना और सही जगह निवेश करना भी बेहद ज़रूरी है।