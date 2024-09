Airplane की खिड़कियां क्यों बनाई जाती हैं राउंड और छोटी, जानिए कारण

Chief Minister Atishi's big decision regarding the minimum wage of workers : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को असंगठित क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपए, अर्ध-कुशल के लिए 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा की। उन्होंने भाजपा पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि भाजपा द्वारा शासित राज्यों में न्यूनतम वेतन दिल्ली में दिए जा रहे वेतन का आधा है।