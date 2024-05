Gold and silver became expensive again : वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के रुख के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 450 रुपए की बढ़त के साथ 73400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 72950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत भी 900 रुपए उछलकर 86900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।