सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी में भी 3000 रुपए का उछाल

Record rise in the price of gold and silver : वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 900 रुपए की तेजी के साथ 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के ताजा उठान के कारण चांदी भी 3,000 रुपए बढ़कर 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। मंगलवार को, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 76,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के ताजा उठान के कारण चांदी 3,000 रुपए बढ़कर 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले बंद भाव में चांदी 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

इसके अलावा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 900 रुपए चढ़कर 77,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोना 76,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। भारतीय सर्राफा एवं आभूषण विक्रेता संघ (आईबीजेए) के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें 3,200 डॉलर प्रति औंस को पार कर सकती हैं।

ब्लिंकएक्स और जेएम फाइनेंशियल के उपाध्यक्ष- शोध (जिंस एवं मुद्रा) प्रणव मेर ने कहा, सोने की कीमतों में तेजी जारी है, क्योंकि वायदा कारोबार में कीमतें 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, कमजोर डॉलर, वैश्विक केंद्रीय बैंकों से और अधिक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, सुरक्षित निवेश की मांग और ईटीएफ कोष के प्रवाह से कीमतों को समर्थन मिल रहा है।

कारोबारियों के अनुसार, आभूषण विक्रेताओं की लगातार खरीदारी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुख के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई। दूसरी ओर, एमसीएक्स के वायदा कारोबार में अक्टूबर डिलीवरी वाले सोना अनुबंध 997 रुपए की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए।

हालांकि दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध 419 रुपए की गिरावट के साथ 91,974 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोना 0.15 प्रतिशत बढ़कर 2,681.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। दिन के कारोबार में विदेशी बाजारों में इसके भाव 2,694.89 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटी रिसर्च) मानव मोदी ने कहा, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती को लेकर लगातार आशावाद के बीच हाल में आई तेजी के कारण कॉमेक्स के साथ-साथ घरेलू मोर्चे पर भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं।

साथ ही इस सप्ताह आने वाले संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। एशियाई कारोबारी घंटों में चांदी भी बढ़कर 32.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। (भाषा)

