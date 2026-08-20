World Photography Day: इंदौर प्रेस क्लब में दिखा तस्वीरों का अद्भुत संसार, 40+ फोटोग्राफर्स की 500 से ज्यादा तस्वीरें प्रदर्शित

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर इंदौर प्रेस क्लब में फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया इंदौर और प्रेस क्लब ने विशेष स्लाइड शो आयोजित किया। 40 से अधिक फोटोग्राफर्स की 500 से ज्यादा तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। वरिष्ठ छायाकारों का सम्मान भी हुआ।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फोटोग्राफर्स साथियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने वाले हमारे साथी चंद सेकंड में जिस तस्वीर को क्लिक करते हैं वह तस्वीर अपने आप में मुकम्मल कहानी होती है, बल्कि कई बार इतिहास भी बन जाती है।

इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोईर् भी खबर बिना तस्वीर के पूरी नहीं होती। इसके लिए हमारे फोटो जर्नलिस्ट बधाई के पात्र हैं जो हर परिस्थिति में अपने काम में जुटे रहते हैं।

कार्यक्रम में महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, भाजपा नगर उपाध्यक्ष डॉ. दीप्ति हाड़ा एवं डॉ. शिखा घनघोरिया, वरिष्ठ छायाकार पद्मश्री भालू मोंढे विशेष अतिथि के रूप उपस्थित थी। इस दौरान इंदौर के वरिष्ठ छायाकार हेमशंकर पाठक, अखिल हार्डिया, महेंद्र राठौर, तनवीर फारुखी और प्रवीण रावत का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया।

अतिथियों का स्वागत महासचिव प्रदीप जोशी, सचिव अभिषेक चेंडके, कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, कार्यक्रम संयोजक बलवंत सिंह चौहान, सह संयोजक राजू पंवार, कार्यकारिणी सदस्य अभय तिवारी, श्याम कामले, विजय भट्ट ने किया।

सामाजिक संस्था अभ्यास मंडल ने भी छायाकार बंधुओं का गुलाब के फूल देकर सम्मान किया। इस मौके पर अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, शिवाजी मोहिते, डॉ. एसएल गर्ग, हरेराम वाजपेयी, मुरली खंडेलवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जोशी ने किया और आभार मुकेश तिवारी ने माना। कार्यक्रम के अंत में विश्व विख्यात फोटोग्राफर्स रघु राय को श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हुए उनके प्रति आदरांजलि प्रेषित की गई।