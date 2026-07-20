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इंदौर प्रेस क्लब का काबिलियत को सलाम, पत्रकारों के 100 से अधिक मेधावी बच्चे सम्मानित
इंदौर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के प्रतिभावान बच्चों के हौसला-अफजाई के लिए आयोजित 'काबिलियत को सलाम' समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों के 100 से अधिक मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। बीते 15 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस गौरवशाली समारोह में इस बार एक नया और अनूठा प्रयास भी देखने को मिला, जिसने बच्चों का उत्साह दोगुना कर दिया।
इस वर्ष कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए सम्मानित हुए मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक 'लकी ड्रॉ' प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके तहत सभी बच्चों के नाम की पर्चियां बनाकर एक बॉक्स में रखी गईं। अतिथियों ने मंच से निष्पक्ष रूप से 5 भाग्यशाली विजेताओं के नाम की पर्चियां निकालीं। इन 5 विजेताओं को इनाम स्वरूप इंडेक्शन कूकर प्रदान किए गए।
इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, इंदौर संभाग आयुक्त (कमिश्नर) डॉ. सुदाम खाड़े, कौटिल्य एकेडमी के निदेशक सिद्धार्थ जोशी, लोकसेवा आयोग की पूर्व सदस्य शोभा पेठनकर और प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम ने अपने हाथों से भाग्यशाली बच्चों के नाम की पर्चियां निकालीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इंदौर प्रेस क्लब की पूरी टीम ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम, उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी व प्रियंका पांडेय, महासचिव प्रदीप जोशी, सचिव अभिषेक चेंडके और कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य अभय तिवारी, प्रमोद दीक्षित, मनीष मक्खर, अंशुल मुकाती, श्याम कामले, विजय भट्ट, नितिन जैन, अभिषेक रघुवंशी और लक्ष्मीकांत पंडित।
इस गरिमामय अवसर पर शहर के बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी, वरिष्ठ पत्रकार और मेधावी बच्चों के परिजन मौजूद थे, जिन्होंने करतल ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव प्रदीप जोशी ने किया तथा आभार प्रदर्शन सचिव अभिषेक चेंडके ने माना।
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सुबह शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तक टकराव में बदल गया, जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की स्थिति बनी। सुबह से देर शाम तक चले घटनाक्रम की पूरी झलक इन 10 तस्वीरों में देखें।
152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्रों का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- मुद्दे उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं
क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च
Motorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।
Dimple Yadav : CJP के प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़कीं डिंपल यादव, बताया काला दिवस, प्रदर्शनकारियों को पिलाया पानी
Priyanka Gandhi : पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर बवाल, संसद मार्च के दौरान दिल्ली में झड़पें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान
देश की नई शिक्षा नीति और परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
jammu kashmir heavy rain : जम्मू-कश्मीर में बारिश बनी काल, 24 घंटे में 24 मौतें, पुंछ में लैंडस्लाइड से 7 की जान गई, डोडा में भी तबाही
जम्मू-कश्मीर अभी कल के हादसों से उभरा नहीं था कि अब एलओसी से पुंछ जिले में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गयी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 24 लोगों की जान गई है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को पुंछ जिले के लोरान-दुमिलन इलाके में भारी बारिश की वजह से हुए नए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ। इससे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है।
राम जन्मभूमि मंदिर केस फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, निर्मोही अखाड़े ने दाखिल की याचिका
Ram Janmabhoomi Temple Case: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन, वित्तीय लेन-देन और धार्मिक परंपराओं को लेकर एक बार फिर मामला देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेनदेन के फोरेंसिक ऑडिट और रामानंदी परंपरा के तहत पूजा-सेवा बहाल करने की मांग की है।
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सपा-कांग्रेस से सावधान और सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इनसे सटेंगे तो खतरा बढ़ेगा : योगी
CM Yogi Barabanki Speech: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी की धरा से प्रदेशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी विरासत, विकास, गांव-गरीब, किसानों, नौजवानों और महिलाओं की जन्मजात विरोधी हैं। इनसे सावधान और सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे अन्यथा जैसे ही इनसे सटेंगे तो खतरा बढ़ेगा। सीएम ने बुजुर्गों से अपील की कि युवाओं को सपा की गुंडागर्दी, उपद्रव, सरकारी धन की डकैती व लूट के बारे में बताइए।
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7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।