सफल सस्टेनेबल शादी पर एक अनोखी और रोचक कार्यशाला

Replica of Shri Ram Mandir of Ayodhya in Indore: अयोध्या के श्रीराम मंदिर (Shri Ram Mandir) की प्रतिकृति इंदौर के विश्रामबाग (Vishrambagh) में बनाई जा रही है। विश्रामबाग, महूनाका से फूटी कोठी के बीच स्थित श्री रणजीत हनुमान (Shri Ranjit Hanuman) मंदिर के पास है। यह प्रतिकृति महापौर पुष्यमित्र भार्गव (Pushyamitra Bhargava) के निर्देशन में आयरन वेस्ट से बनाई जा रही है।