पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादी

इंदौर में रह रहे पाकिस्तान मूल के निवासी की दूसरी शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका महिला निकिता नागदेव ने की। याचिका में निकिता ने दूसरी शादी रोकने और पति विक्रम को फिर से पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसके पहले उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। महिला ने सिंधी समाज से जुड़ी पंचायत में भी मामला उठा चुकी है। अब निकिता ने कोर्ट में याचिका लगाई है।

क्‍या है महिला के आरोप : महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया था,लेकिन पति विक्रम उसे वापस नहीं लेने नहीं आया। विक्रम अब दिल्ली निवासी एक युवती से दूसरी शादी कर रहा है। इस याचिका में निकिता के वकील ने पति विक्रम नागदेव, मंगेतर सहित कुछ अफसरों को भी पार्टी बनाया है। उधर इस मामले में गृह विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। वह विक्रम की प्राॅपर्टी, उसके दस्तावेज की जांच भी कर रही है। बता दे कि निकिता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स भी अपने पति की शिकायत है।

क्‍या है पूरा मामला : निकिता ने छह साल पहले 26 जनवरी को उसकी शादी पाकिस्तान में विक्रम नागदेव के साथ हुई थी। इसके बाद निकिता विक्रम के साथ भारत में रहने के आई थी। कुछ दिन तक विक्रम का बर्ताव उसके प्रति ठीक रहा इसके बाद वो बदलने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि विक्रम का अफेयर किसी और महिला के साथ होने का उसको पता चला। इसके बाद उसे प्रताड़ित किया गया। विक्रम के कहने पर उसने अपना बी-फार्म नहीं भरा और वो वापस पाकिस्तान आ गई।महिला ने बताया कि इसके बाद विक्रम ने वीजा के लिए पेपर नहीं भेजे और सारे संबंध तोड़ लिए।
