लिव इन में रहने वाली महिला कांस्टेबल ने लगाई फांसी, बॉयफ्रेंड बोला शादी करने वाले थे, पति की मौत के बाद मिली थी नौकरी

इंदौर में रहने वाली एक महिला कांस्‍टेबल ने गुरुवार को आत्‍महत्‍या कर ली। अपने पति की मौत के बाद उसे पुलिस में अनुकंपा में नौकरी मिली थी। महिला शुभम नगर में रहती थी और उसका नाम प्रिया यादव था। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह डीआरपी लाइन में पदस्थ थीं और पति अमित कुमार की मौत के बाद मिली अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही थीं।महिला आरक्षक प्रिया यादव ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह वर्तमान में डीआरपी लाइन में अपनी सेवाएं दे रहीं थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के शुभम नगर का है। यहां महिला आरक्षक प्रिया यादव ने अपने घर पर फांसी लगा ली। घटना का पता चलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जांच और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रिया यादव को अपने पति अमित कुमार के निधन के बाद पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद से ही वह सदमे और तनाव में थीं। इसी मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस फिलहाल मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है।दूसरी तरफ यह बात सामने आ रही है कि प्रिया यादव ट्रैफिक थाने में पदस्‍थ कविंद्र यादव के साथ लिव इन में रहती थी। वे तीन साल से साथ में रह रहे थे। कविंद्र ने पुलिस को बताया कि रात में वो खाना खाकर टहलने गया था, इसी दौरान प्रिया ने फांसी लगा ली। कविंद्र ने बताया कि हालांकि दोनों जल्‍दी ही शादी करने वाले थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही घटना के बारे में पूरी जानकारी सामने आ सकेगी।Edited By: Navin Rangiyal