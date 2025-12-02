मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  Follow us
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (12:13 IST)

इंदौर में 27 साल के युवक को हार्ट अटैक, पंचर एक्‍टिवा धकेलते समय आई मौत, कैमरे में कैद हुआ हादसा

indore news 27-year-old man dies suddenly on road
इंदौर में हार्ट अटैक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से एक नौजवान को साइलेंट अटैक आया और वो चल बसा। युवक की उम्र महज 27 साल थी। जनता क्‍वार्टर में वो अपनी पंचर एक्टिवा को धक्का देकर रिपेयरिंग की दुकान तक ले जा रहा था। इसी दौरान उसे अटैक आया और उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने उसे अस्‍पताल पहुंचाया,लेकिन डॉक्‍टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्‍या है पूरा मामला : बताया जा रहा है कि युवक अपनी पंचर एक्टिवा को धक्का देकर सुधारने के लिए ले जा रहा था, तभी उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया। वह सड़क पर गिरा और फिर दोबारा नहीं उठ सका। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कैमरे में कैद हुआ हादसा : बता दें कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवक अपने घर से करीब 300 मीटर दूर स्थित दुकान की ओर गाड़ी ले जा रहा था। गाड़ी को धक्का देते हुए वह कुछ दूर चला और फिर अचानक रुक गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी हांफ रहा था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाया और वहीं खड़ी एक कार के पास गिर गया।

हार्ट अटैक मौत की वजह : परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान जनता क्वार्टर निवासी 27 वर्षीय विनीत पिता संजय के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार विनीत की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
और भी वीडियो देखें

