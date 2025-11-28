शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. 10 lakh rupees looted in broad daylight in Mhow
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (17:57 IST)

महू में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, शराब कंपनी के कर्मचारियों से बैग छीनकर भागे बदमाश

Indore News
File Photo
इंदौर से सटे महू में अब दिनदहाड़े लूट होने लगी है। यहां एक शराब कंपनी के कर्मचारी से बदमाशों ने 10 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। जैसे ही घटना के बारे में जानकारी लगी, चारों तरफ अफरातफरी मच गई और दहशत फैल गई।

दरअसल, महू में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर शराब कंपनी के कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, वहीं शराब ठेकेदार ने अपने ही कर्मचारियों पर मिलीभगत का शक जताया है।

घटना ड्रीमलैंड चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक बाहर हुई। बाइक सवार बदमाशों ने शराब कंपनी के कर्मचारियों से 10 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है, जब बाजार में अच्छी खासी चहल-पहल थी। शराब कंपनी में काम करने वाले तीन कर्मचारी हर्षित, गौरव और रौनक शुक्रवार को बैंक के काम से निकले थे। वे महू के ड्रीमलैंड चौराहे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में पैसा निकालने पहुंचे थे। उन्होंने बैंक से चालान भरने के लिए 10 लाख रुपए विड्रॉल किए और रकम को एक बैग में रख लिया। जैसे ही वे पैसे लेकर बैंक से बाहर निकले, वहां पहले से घात लगाकर खड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारा और हर्षित के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।

पुलिस ने जांच शुरू की : लूट की सूचना मिलते ही शराब कंपनी के कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार बद्री फौजी को फोन किया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी राहुल शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि लुटेरों की पहचान की जा सके और उनकी बाइक का नंबर मिल सके।

शराब ठेकेदार बद्री फौजी के बेटे अमन ठाकुर ने इस मामले में एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने अपने ही कर्मचारियों पर शक जताया है। अमन का कहना है कि तीनों कर्मचारी मानपुर के रहने वाले हैं और जिस जगह यह घटना हुई, वहां ठीक सामने यातायात पुलिस की चौकी भी है। अमन के मुताबिक, अगर बीच बाजार में लूट होती तो कर्मचारी कम से कम चोरों का पीछा करते या शोर मचाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इसी वजह से मालिक को लग रहा है कि इस वारदात में कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकताSambit Patra attacks Rahul Gandhi : भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है।

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयोकभी कभी चमत्‍कार हो जाता है और यह चमत्‍कार ऐसे सामने आता है कि यकीन करना मुश्‍किल हो जाता है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें सालों से बिछड़े बेटे को मां से मिला दिया। यह वाकया जानकर पूरा गांव भावुक हो गया और मां की आंखें भर आईं।

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिली

स्मृति-पलाश की शादी Controversy और चैट लीक हंगामे के बाद मिस्ट्री गर्ल ने किया खुलासा, कहा कभी नहीं मिलीस्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजरऔर फिल्म निर्देशकसंगीतकार पलाश मुछाल की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं कि पलाश ने स्मृति से चीट किया और कुछ चैट्स भी लीक हो गई थी। खबर सामने आई थी कि पिता की तबियत बिगड़ने की वजह से शादी टली है और परिवार ने स्टेटमेंट भी दिया था, यह भी कहा था कि स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ने के बाद पलाश को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था लेकिन इन चैट्स कि वजह से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शादी पोस्टपोन होने का कारण ब्रेक अप है, इन्हीं अफवाहों के बीच मेरी डी’कोस्टा (Mary D’Costa) का नाम भी उछाला गया, जिन्हें लोगों ने कथित चैट लीक से जोड़कर यह मान लिया कि वह वही कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ पलाश का नाम जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे पलाश से कभी नहीं मिली हैं और स्मृति की बहुत इज्जत करती हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवार

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार और बढ़ी, फडणवीस का एकनाथ शिंदे पर पलटवारChief Minister Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) एक दूसरे पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी एकनाथ शिंदे के एक बयान पर पलटवार करते हुए इस 'शीत युद्ध' को सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल, हाल ही में एकनाथ शिंदे ने भाजपा की तुलना परोक्ष रूप से रावण से कर दी थी।

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?

अब SIR में OTP से सेंधमारी, सायबर अपराधी सक्रिय, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे रहे अलर्ट?इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी, दिया टोल फ्री नंबर

और भी वीडियो देखें

US Tariff के बावजूद भारत की GDP में आया उछाल, रिपोर्ट में अनुमान से ज्‍यादा निकले आंकड़े

US Tariff के बावजूद भारत की GDP में आया उछाल, रिपोर्ट में अनुमान से ज्‍यादा निकले आंकड़ेIndia's GDP News : अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में 8.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर हासिल की है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की विकास दर 5.6 प्रतिशत से काफी अधिक है। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि पूरे साल की ग्रोथ एवरेज 6.9 फीसदी रहेगी। वहीं आरबीआई ने 6.8 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लागाया है। तमाम एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ग्रोथ के लिहाज तीसरी तिमाही भी बेहतर रहेगी।

उत्तराखंड में 12000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, CM ने बांटे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड में 12000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, CM ने बांटे नियुक्ति पत्रChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य लोकसेवा आयोग के 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार हो चुका है। इसके माध्यम माध्यम से एक वर्ष में व्यापक नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी।

सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर पर बोले CM डॉ. मोहन यादव, कानून की पकड़ से बच नहीं सकेगा कोई भी अपराधी

सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर पर बोले CM डॉ. मोहन यादव, कानून की पकड़ से बच नहीं सकेगा कोई भी अपराधीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए पहचानी जाती है। कानून सबके लिए है। कानून की पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौहरगंज की घटना का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है।

दुबई हादसे के बाद HAL अध्यक्ष का बड़ा बयान, तेजस पूरी तरह सुरक्षित

दुबई हादसे के बाद HAL अध्यक्ष का बड़ा बयान, तेजस पूरी तरह सुरक्षितTejas Aircraft : हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीके सुनील ने दुबई हादसे के बाद एक बड़ा बयान देते हुए लड़ाकू विमान तेजस को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। उन्होंने कहा कि दुबई एयर शो में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस घटना से विमान के भविष्य के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सर्द रात में सड़क पर कई घंटे बैठे रहे सराफा चौपाटी के व्यापारी, सूची में गड़बड़ी का आरोप, महापौर भार्गव कही ये बात

सर्द रात में सड़क पर कई घंटे बैठे रहे सराफा चौपाटी के व्यापारी, सूची में गड़बड़ी का आरोप, महापौर भार्गव कही ये बातइंदौर में सराफा को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब व्‍यापारी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सराफा चौपाटी में मोमोज और चाइनीज फूड बेचने पर रोक लगा दी। सिर्फ 80 से 100 परंपरागत दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने महापौर के बंगले का घेराव किया और बाद में पूरी रात कृष्णपुरा छत्री पर अलाव जलाकर प्रदर्शन किया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com