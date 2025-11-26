बुधवार, 26 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. National Kabaddi player treated with negligence at MY hospital, given expired medicines
Written By Author नवीन रांगियाल
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (14:28 IST)

इलाज की उम्‍मीद में एमवाय पहुंची नेशनल कबड्डी प्‍लेयर को चढ़ाई एक्‍सपायरी डेट की दवाएं, हालत बिगड़ी, ये कैसा इलाज?

डिस्‍चार्ज के बाद बिगड़ी तबीयत, निजी अस्‍पताल में इलाज के लिए नहीं पैसे, पति का काम प्रभावित, कैसे हो इलाज?

Roshni Singh
मध्‍यप्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की स्‍थिति लगातार खराब होती जा रही है। इंदौर के एमवाय अस्‍पताल में चूहा कांड के बाद अब एक मरीज को अस्‍पताल के स्‍टाफ ने एक्‍सपायरी डेट की दवाईयां चढ़ा दी। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर उन्‍हें अपमानित किया गया और कहा कि जो करना है करो।

दुखद है कि इस लापरवाही के बाद मरीज की हालत में सुधार होने के बजाए उसकी हालत और ज्‍यादा बिगड़ गई। इतना ही नहीं, जब इस बारे में शिकायत की गई तो मरीज की मदद करने के बजाए उसे कहा गया कि जिसे कहना है, कह दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरान करने वाली बात यह लापरवाही एक राष्‍ट्रीय स्‍तर की कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह के साथ की गई। जब अस्‍पताल में उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्‍हें थकहार कर कलेक्‍टर के पास जाना पड़ा।

क्‍या है पूरा मामला : इंदौर की रोशनी सिंह लंबे समय से बीमार थहीं। वे कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्‍होंने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से वे निजी अस्पताल में इलाज नहीं करवा पा रही थी। इसलिए उन्‍हें प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था। पति सागर ने बताया कि हमें एमवाय अस्पताल पर भरोसा था कि रोशनी इलाज के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत यहां लापरवाही के चलते उसकी जिंदगी और हेल्‍थ के साथ नर्सिंग स्टॉफ ने खिलवाड़ कर डाला। बता दें कि रोशनी सिंह को एसिटिक फ्लूइड की मात्रा की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था।

जिससे कहना है कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता : दरअसल, डॉक्‍टर ने रोशनी को सिप्रो नामक एंटीबायोटिक दवा की वॉयल चढ़ाने के लिए लिखी थी। लेकिन स्‍टॉफ जो सलाइन लगाने के लिए लाया। उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी। रोशनी के पति सागर ने इसकी जानकारी स्टॉफ को दी। सागर ने शिकायत की कि उनकी पत्‍नी को एक्‍सपायरी डेट की वॉयल चढ़ा दी गई है। उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाए उन्‍हें उल्‍टा अपमानित किया गया। जब सागर ने कहा कि अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे तो वे एमवाय अस्पताल के अधीक्षक अशोक यादव से बात करेंगे। इस पर ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने उन्‍हें जबाद दिया कि जिससे कहना है कह दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।

क्‍या कहा अस्‍पताल अधीक्षक ने : इस मामले में एमवाय अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव ने बताया कि इस बारे में शिकायत हमारे पास आई थी। जानकारी मिलने के बाद नर्स ने दवा हटा ली थी। उधर, इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला गंभीर है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अस्‍पताल के स्‍टॉक में एक्‍सपायरी डेट की दवाइयां कैसे और क्‍यों रखी जा रही हैं।

रोशनी की तबीयत बिगड़ी, पति ने लगाए आरोप : दुखद यह है कि अस्‍पताल की लापरवाही के बाद अब पीड़िता की तबीयत और बिगड़ गई है। अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के बाद उन्‍हें ज्‍यादा दिक्‍कत होने लगी। रोशनी के पति सागर सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद घर पहुंचते ही उनकी पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। जब उन्होंने डिस्चार्ज रिपोर्ट देखी, तो पता चला कि रोशनी के लिवर में सूजन है और किडनी व फेफड़ों में भी गंभीर इन्फेक्शन हैं। उन्‍होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि मरीज को टीबी है और घर पर दवा लेने से ठीक हो जाएगी, लेकिन असलियत में उनकी हालत काफी नाजुक थी। रोशनी का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होते समय वह पैदल चलकर गई थीं, लेकिन गलत इलाज और लापरवाही के कारण अब वह व्हील चेयर पर आ गई हैं और चल-फिर भी नहीं पा रही हैं।

आर्थिक स्‍थिति बिगड़ी कैसे हो गुजारा और इलाज : जब अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होने के बाद रोशनी की तबीयत ज्‍यादा खराब हुई तो उनके सामने निजी अस्‍पताल में इलाज का संकट खड़ा हो गया। इसके बाद रोशनी अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ व्हील चेयर पर कलेक्टर के पास पहुंचीं और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्‍होंने बताया कि अस्‍पताल ने गंभीर इन्फेक्शन और बीमारी छिपाई। रोशनी अपने पति सागर सिंह के साथ कलेक्‍टर कार्यालय शिकायत लेकर पहुंची। यहां उन्‍होंने एसडीएम प्रियमा वर्मा के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई। सागर सिंह ने बताया कि पत्नी की बीमारी के कारण वह पिछले चार महीने से पर नहीं जा पाए हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

हमारी मदद करे प्रशासन : उन्होंने प्रशासन से बेहतर इलाज और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकारी योजनाओं और आयुष्मान कार्ड के तहत उनका उचित इलाज करवाया जाएगा और संभव आर्थिक मदद दी जाएगी। सवाल यह है कि आम आदमी जिस उम्‍मीद और आस में इलाज के लिए सरकारी अस्‍पताल में इलाज के बदले स्‍टाफ लापरवाही का शिकार होने के साथ अपमानित होना पड़ रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषतावाल्मीकि रामायण में वर्णित परंपराओं से प्रेरित इस ध्वज में तीन पवित्र प्रतीक शामिल, धर्म ध्वज पर अंकित सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष सनातन परंपरा के प्रतीक

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है।

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहीं

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहींशंघाई एयरपोर्ट पर भारत की महिला को घंटों हिरासत में रखने के मामले में चीन चीन का भड़काऊ बयान सामने आया है। चीन ने अपने रिएक्शन में अरुणाचल को मान्यता नहीं देने की बात कही है। इसके साथ ही चीन ने महिला के साथ बदसलूकी से इनकार किया है। चीन ने कहा कि सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई।

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?Arvind Kejriwal News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे।

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़एक तरफ जहां राज्‍य में बीएलओ की एसआईआर के सर्वे से तनाव में आकर मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक बीएलओ ने अपने काम को लेकर मिसाल पेश की है। इस बीएलओ का नाम है नीलू गौड़। नीलू इंदौर की हैं और उनकी ड्यूटी SIR सर्वे में लगाई गई थी। वे अपनी मां की मौत के बाद अंतिम संस्‍कार में नहीं गईं और पहले उन्‍होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। इंदौर कलेक्‍टर ने उनके जज्‍बे की सराहना की है।

और भी वीडियो देखें

इलाज की उम्‍मीद में एमवाय पहुंची नेशनल कबड्डी प्‍लेयर को चढ़ाई एक्‍सपायरी डेट की दवाएं, हालत बिगड़ी, ये कैसा इलाज?

इलाज की उम्‍मीद में एमवाय पहुंची नेशनल कबड्डी प्‍लेयर को चढ़ाई एक्‍सपायरी डेट की दवाएं, हालत बिगड़ी, ये कैसा इलाज?मध्‍यप्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की स्‍थिति लगातार खराब होती जा रही है। इंदौर के एमवाय अस्‍पताल में चूहा कांड के बाद अब एक मरीज को अस्‍पताल के स्‍टाफ ने एक्‍सपायरी डेट की दवाईयां चढ़ा दी। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर उन्‍हें अपमानित किया गया और कहा कि जो करना है करो।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

Weather Update : फिर बिगड़ेगा मौसम, इन राज्‍यों में चक्रवाती तूफान का असर, IMD का अलर्ट

Weather Update : फिर बिगड़ेगा मौसम, इन राज्‍यों में चक्रवाती तूफान का असर, IMD का अलर्टWeather Update News : देशभर में मौसम फिर बदल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना जताई है। इसके असर से तमिलनाडु, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज बारिश की संभावना है। इन राज्यों में समुद्र की लहरें ऊंची उठ सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा सकती है। मौसम में यह बदलाव खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है।

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, पाकिस्तान के पेट में मरोड़, UN से लगाई गुहार

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, पाकिस्तान के पेट में मरोड़, UN से लगाई गुहारDhwajarohan on Ram Temple in Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को लेकर पूरे भारत में उत्साह है। दूसरी ओर, पाकिस्तान इसका मातम मना रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) से गुहार लगाई है कि वह भारत में मस्जिदों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण में भूमिका निभाए।

गौहरगंज में मासूम से रेप मामले में फिर सड़क पर उतरे लोग, आरोपी के एनकाउंटर की मांग, बाजार-स्कूल बंद

गौहरगंज में मासूम से रेप मामले में फिर सड़क पर उतरे लोग, आरोपी के एनकाउंटर की मांग, बाजार-स्कूल बंदरायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आज एक बार फिर लोग सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे है। घटना के विरोध में आज गौहरगंज, मंडदीप और औबैदुल्लागंज में निजी स्कूल बंद है। इसके साथ मंडी में भी नीलामी बंद होने के साथ बाजार भी बंद है। सकल हिंदू समाज के बैनर तले बुलाए गए आज बंद का समर्थन व्यापारी संगठनों के साथ विहिप और बजंरग दल जैसे संगठन कर रहे है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com