संविधान दिवस पर हुआ कार्यक्रम, संसद भवन में जानिए क्‍या बोलीं राष्‍ट्रपति

President Draupadi Murmu News : आज 75वां संविधान दिवस है, जिसे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू के अलावा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य शामिल हुए। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए जानिए क्‍या बोलीं राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू...

खबरों के अनुसार, आज संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने कहा, आज ही के दिन हमने संविधान को अपनाया।

राष्‍ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की ओर अग्रसर है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। संविधान राष्‍ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, आप सब के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

उन्‍होंने कहा, महिलाएं अब बढ़-चढ़कर मतदान कर रही हैं। उन्‍होंने कहा, समावेशी विकास के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ-साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परपंरा विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था।

Edited By : Chetan Gour