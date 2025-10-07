मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By विकास सिंह
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (15:20 IST)

जहरीले कफ सिरप के कारण मौत से जूझ रहे बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश

किडनी संक्रमण से प्रभावित 9 बच्चों के उपचार का पूरा व्यय शासन द्वारा किया जायेगा वहन- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Chhindwara poisonous cough syrup case: Madhya Pradesh government to bear medical expenses for children
भोपाल। छिंदवाड़ा और बैतूल में जानलेवा कफ सीरफ से गंभीर हालत में बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किडनी संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के 7 और बैतूल जिले के 2 बच्चों का उपचार नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों का अच्छे से अच्छा उपचार हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित एम्स अस्पताल,कलर्स हॉस्पिटल, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गेटवेल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज जारी है। कलेक्टर छिंदवाड़ा और बैतूल द्वारा बच्चों के परिवारों से सतत संपर्क रखते हुए आवश्यक सहायता दी जा रही है। भोपाल से भी बच्चों के उपचार और स्वास्थ्य लाभ की नियमित जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 बच्चों के उपचार के लिए संपूर्ण राशि प्रभावित परिवारों को राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर छिंदवाड़ा ने नागपुर में उपचार करवा रहे बच्चों की सहायता के लिए तीन दल गठित किए हैं। इन दलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट सहित एक विशेषज्ञ चिकित्सक को दायित्व दिया गया है। इन दलों द्वारा प्रभावित परिवारों से सतत संपर्क किया जा रहा है जिससे उपचार में किसी तरह की कोई समस्या न हो।
 
