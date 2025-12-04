गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (13:49 IST)

क्‍या है इंदौर एयरपोर्ट पर 7 मिनट का खेल, ऐसे हो रही एयरपोर्ट पर अवैध वसूली, पीएम मोदी तक पहुंची शिकायत?

इंदौर एयरपोर्ट पर अब एक नई धांधली सामने आई है। यहां पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। हालत यह है कि इस अवैध वसूली की शिकायत पीएम नरेंद्र मोदी को की गई है। दरअसल, इंदौर एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क को लेकर यात्रियों ने पीएमओ से शिकायत की है। आरोप है कि फ्री पिक एंड ड्रॉप के 7 मिनट पूरे होने पर जानबूझकर जाम लगाकर वसूली की जा रही है, जिसके समाधान के लिए अब अलग एग्जिट लेन की मांग उठ रही है।

क्‍या है आरोप : इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यात्रियों का आरोप है कि यहां जानबूझकर वाहनों की लंबी कतारें लगवाई जाती हैं ताकि फ्री पिक एंड ड्रॉप का 7 मिनट का समय समाप्त हो जाए और उनसे जबरदस्ती पार्किंग शुल्क वसूला जा सके। इस मामले की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है।

सोशल मीडिया पर शिकायत : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री तरुण महाजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि हवाई अड्डे पर अव्यवस्थित ट्रैफिक प्रबंधन के कारण जाम लगता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी यात्रियों पर डालकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। वीडियो में वह पार्किंग कर्मचारी से सवाल करते नजर आए कि जाम की वजह से समय सीमा समाप्त होने पर वे पैसे क्यों दें। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरती तो इस फ्री सुविधा को बंद कर देना चाहिए। कर्मचारी ने उन्हें गाड़ी आगे बढ़ाने की बात कहकर टालने की कोशिश की।

क्‍या कहा एयरपोर्ट प्रबंधन ने : इंदौर एयरपोर्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया पर असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। प्रबंधन ने सफाई दी है कि पीक समय में भीड़ ज्यादा होने के कारण कभी-कभी पिकअप एंड ड्रॉप जोन से बाहर निकलने में देरी हो सकती है। उन्होंने मामले की जांच के लिए यात्री से वाहन नंबर, तारीख और समय की जानकारी मांगी है ताकि सीसीटीवी फुटेज देखकर समाधान किया जा सके।

समय बढ़ाने की मांग : बता दें कि यात्रियों ने मांग की है कि या तो जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जाए, पिकअप एंड ड्रॉप की 7 मिनट की विंडो को बढ़ाया जाए या फिर पिक एंड ड्रॉप वाहनों के लिए एक अलग से निकास लेन बनाई जाए। इससे यात्रियों से हो रही मनमानी वसूली पर रोक लग सकेगी।
Edited By: Navin Rangiyal
