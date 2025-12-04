गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Inappropriate behavior with girls in the name of placement at IIM Indore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (13:16 IST)

IIM इंदौर में प्लेसमेंट के नाम पर लड़कियों से गलत हरकत, कैंपस में ABVP का हंगामा

Indore IIM students harassment
इंदौर के आईआईएम में प्‍लेसमेंट के दौरान कुछ लड़कियों से गलत हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में प्रदर्शन कर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि इंदौर का आईआईएम देश में टॉप मैनेजमेंट और बड़े संस्थान में शामिल है। इसमें प्‍लेसमेंट के दौरान स्टूडेंट्स के गंभीर आरोप सामने आने के बाद इसकी जमकर चर्चा हो रही है। कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट के नाम पर उनके साथ हरासमेंट हुआ। उन्होंने प्लेसमेंट कमेटी से इसकी शिकायत कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एबीवीपी ने किया प्रदर्शन : मामला सामने आने के बाद बुधवार को एबीवीपी के सदस्यों ने संस्थान कैंपस में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में मैनेजमेंट को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। बता दें कि करीब 6 छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी के सदस्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।

क्‍या हैं छात्राओं के आरोप : कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट कमेटी के एक सदस्य ने उनके साथ छेड़छाड़ की गई। ऐसा आरोप 6 छात्राओं द्वारा लगाया गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत प्लेसमेंट सेल के हेड मोहम्मद सईद और इंचार्ज अभिषेक मिश्रा से की है। उन्हे संस्थान के एक्शन का इंतजार है। ऐसी ही एक घटना 40 दिन पहले हुई थी, उसे लेकर भी एबीवीपी ने प्रदर्शन किया।

इसलिए नहीं की पुलिस में शिकायत : छात्राओं के साथ इस तहत की घटना की जानकारी लगने के बाद बुधवार को एबीवीपी के सदस्य आईआईएम कैंपस पहुंच गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कैंपस के मेन गेट को बंद करके गेट पर कैंपस मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की।

क्‍या कहा एबीवीपी पदाधिकारी ने : एबीवीपी के इंदौर प्रांत की सह मंत्री प्रांजलि अग्रवाल ने बताया कि आईआईएम कैंपस की 6 छात्राओं के साथ ये छेड़छाड़ की गई है। छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी से शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्राओं ने पुलिस केस नहीं दर्ज कराया, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके प्लेसमेंट पर असर पड़ सकता है।

आईआईएम प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम : एबीवीपी संगठन ने आईआईएम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन की सूचना पर किशनगंज थाने की पुलिस कैंपस पहुंच गई थी। पुलिस ने छात्र नेताओं को समझाइश दी इसके बाद छात्रों ने आईआईएम प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। किशनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर प्रशांत उपाध्याय ने बताया कि अभी तक किसी भी छात्रा द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, तो हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे।

क्‍या कहा आईआईएम डायरेक्टर ने : आईआईएम के डायरेक्टर डॉ. हिमांशु राय का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जैसे ही छात्राओं द्वारा शिकायत की गई तो प्लेसमेंट कमेटी के हर्षित केजरीवाल सहित अन्य को हटा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आईआईएम की स्पेशल कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दमरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

डल झील की तर्ज पर भोपाल को मिलेगी शिकारे की नई सौगात, बोट क्लब पर CM डॉ. मोहन यादव करेंगे उद्घाटनमध्यप्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा अपर लेक बोट क्लब भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा 20 शिकारों जो की डल लेक कश्मीर की तर्ज पर निर्मित हुए है, का अर्जन किया गया है। शिकारों का संचालन प्रदेश में प्रथम बार वृह्त रूप से किया जाएगा और इससे अपर लेक बोट क्लब भोपाल में जल पर्यटन की छवि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी।

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजहIndigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

और भी वीडियो देखें

क्या छोटे निवेशकों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ओवर वैल्यूड शेयर, किस तरह रहें सावधान?

क्या छोटे निवेशकों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ओवर वैल्यूड शेयर, किस तरह रहें सावधान?Over valued shares : नवंबर के अंत में भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स एक बार फिर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए। यह इंडेक्स भले ही उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गए हो लेकिन इसमें ट्रेड हो रहे सभी शेयरों का हाल ऐसा नहीं है। इस वजह से इंडेक्स की तरक्की देख शेयरों में निवेश कर रहे निवेशकों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि दिसंबर के पहले हफ्ते में यह इंडेक्स भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं।

LIVE: 7 मंत्रियों समेत आज भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल

LIVE: 7 मंत्रियों समेत आज भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 7 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। पल पल की जानकारी...

Weather Update : तूफान और शीतलहर की दोहरी मार, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : तूफान और शीतलहर की दोहरी मार, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : दक्षिण भारत में पहुंचे चक्रवात दित्वा का असर अब शीतलहर का प्रकोप लेकर आ गया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्‍यों में तापमान तेजी से गिर गया है। इसके चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका प्रभाव दिल्ली-NCR से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक देखा जा रहा है। IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा।

हुमायूं कबीर TMC से निलंबित, किया था बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान

हुमायूं कबीर TMC से निलंबित, किया था बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एलानHumayun Kabir news in hindi : तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान खासा महंगा पड़ा गया। पार्टी ने उनके बयान से किनारा करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर से पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।

वायु प्रदूषण : संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, बैनर पर लिखा मौसम का मजा लीजिए

वायु प्रदूषण : संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, बैनर पर लिखा मौसम का मजा लीजिएProtest against Delhi Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और इस मामले में सरकार की नाकामी को देखते हुए गुरुवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सरकार की नाकामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में एक बैनर भी ले रखा था, जिस पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए। इस बैनर में पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com