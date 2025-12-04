IIM इंदौर में प्लेसमेंट के नाम पर लड़कियों से गलत हरकत, कैंपस में ABVP का हंगामा

इंदौर के आईआईएम में प्‍लेसमेंट के दौरान कुछ लड़कियों से गलत हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में प्रदर्शन कर हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।बता दें कि इंदौर का आईआईएम देश में टॉप मैनेजमेंट और बड़े संस्थान में शामिल है। इसमें प्‍लेसमेंट के दौरान स्टूडेंट्स के गंभीर आरोप सामने आने के बाद इसकी जमकर चर्चा हो रही है। कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट के नाम पर उनके साथ हरासमेंट हुआ। उन्होंने प्लेसमेंट कमेटी से इसकी शिकायत कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।मामला सामने आने के बाद बुधवार को एबीवीपी के सदस्यों ने संस्थान कैंपस में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में मैनेजमेंट को एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। बता दें कि करीब 6 छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी के सदस्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट कमेटी के एक सदस्य ने उनके साथ छेड़छाड़ की गई। ऐसा आरोप 6 छात्राओं द्वारा लगाया गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत प्लेसमेंट सेल के हेड मोहम्मद सईद और इंचार्ज अभिषेक मिश्रा से की है। उन्हे संस्थान के एक्शन का इंतजार है। ऐसी ही एक घटना 40 दिन पहले हुई थी, उसे लेकर भी एबीवीपी ने प्रदर्शन किया।छात्राओं के साथ इस तहत की घटना की जानकारी लगने के बाद बुधवार को एबीवीपी के सदस्य आईआईएम कैंपस पहुंच गए। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कैंपस के मेन गेट को बंद करके गेट पर कैंपस मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की।एबीवीपी के इंदौर प्रांत की सह मंत्री प्रांजलि अग्रवाल ने बताया कि आईआईएम कैंपस की 6 छात्राओं के साथ ये छेड़छाड़ की गई है। छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी से शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्राओं ने पुलिस केस नहीं दर्ज कराया, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके प्लेसमेंट पर असर पड़ सकता है।एबीवीपी संगठन ने आईआईएम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन की सूचना पर किशनगंज थाने की पुलिस कैंपस पहुंच गई थी। पुलिस ने छात्र नेताओं को समझाइश दी इसके बाद छात्रों ने आईआईएम प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। किशनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर प्रशांत उपाध्याय ने बताया कि अभी तक किसी भी छात्रा द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, तो हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे।आईआईएम के डायरेक्टर डॉ. हिमांशु राय का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जैसे ही छात्राओं द्वारा शिकायत की गई तो प्लेसमेंट कमेटी के हर्षित केजरीवाल सहित अन्य को हटा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आईआईएम की स्पेशल कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।Edited By: Navin Rangiyal