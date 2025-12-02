मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. पत्रिकाएँ
  4. The latest publication of the prestigious magazine Sahitya Samartha focuses on Jyoti Jain
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (14:55 IST)

प्रतिष्ठित पत्रिका 'साहित्य समर्था' का नवीनतम अंक ज्योति जैन पर केंद्रित

ज्योतिष जैन
इंदौर। साहित्य जगत के लिए यह एक महत्वपूर्ण और सम्मान की बात है कि जयपुर से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित त्रैमासिक पत्रिका 'साहित्य समर्था' ने अपना नवीनतम अंक वरिष्ठ साहित्यकार ज्योति जैन पर केंद्रित किया है। यह पत्रिका साहित्यिक उत्कृष्टता और समालोचना के लिए जानी जाती है, जिसकी संपादिका नीलिमा टिक्कू हैं।
 
ज्योति जैन को समर्पित विशेष अंक:
'साहित्य समर्था' की यह परंपरा रही है कि वह हर अंक में हिंदी साहित्य की किसी एक प्रतिष्ठित महिला लेखिका के सम्पूर्ण कृतित्व और व्यक्तित्व को समर्पित करती है। पूर्व में, यह पत्रिका जिन महान लेखिकाओं पर अंक केंद्रित कर चुकी है, उनमें चित्रा मुद्गल, मन्नू भंडारी, मालती जोशी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा किरण खान, नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, सूर्यबाला, चंद्रकांता और प्रभा खेतान जैसी दिग्गज लेखिकाएँ शामिल हैं। इस सूची में अब ज्योति जैन का नाम जुड़ना उनके साहित्यिक योगदान की महत्ता को दर्शाता है।
 
अंक की सामग्री का स्वरूप:
पत्रिका का अंक: पत्रिका का यह विशेष अंक, जो लगभग 80 पृष्ठों का है, उसमें से 35 पृष्ठों की सामग्री पूरी तरह से ज्योति जैन के लेखन और जीवन पर आधारित है। अंक की सामग्री का ढाँचा अत्यंत समृद्ध और विश्लेषणात्मक है, जिसमें शामिल हैं:
विस्तृत परिचय: आरंभिक पृष्ठों पर लेखिका का विस्तृत परिचय दिया गया है।
लेखन विधाओं पर जानकारी: ज्योति जैन के विभिन्न साहित्यिक विधाओं (जैसे कहानी, उपन्यास, कविता आदि) में किए गए लेखन का विश्लेषण।
पुस्तकों का विवरण: उनकी प्रकाशित पुस्तकों और महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानकारी।
आत्मकथ्य: लेखिका की स्वयं की साहित्य यात्रा को दर्शाने वाला एक आत्मकथ्य।
विशेष साक्षात्कार: ज्योति जैन के साथ एक विस्तृत इंटरव्यू।
वरिष्ठ साहित्यकारों की टिप्पणियाँ: लेखिका के बारे में विभिन्न वरिष्ठ साहित्यकारों के समालोचनात्मक विचार और टिप्पणियाँ।
 
साहित्यकारों के विचार और ज्योति जैन की प्रतिक्रिया:
इस अंक में ज्योति जैन के लेखन और व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करने वाले साहित्यकारों में चित्रा मुद्गल, अशोक चक्रधर, सूर्यबालाजी और सूर्यकांत नागर जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं।
 
इस सम्मान पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए ज्योति जैन ने कहा है कि, "यह मेरे लिए न केवल गर्व की, बल्कि एक बड़े सम्मान की बात है कि 'साहित्य समर्था' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने मेरे कृतित्व को इतना महत्व दिया है।"
यह विशेष अंक हिंदी साहित्य के पाठकों और शोधार्थियों के लिए ज्योति जैन के साहित्य को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। साहित्यकार ज्योति जैन का लेखन विभिन्न विधाओं में फैला हुआ है और वह हिंदी साहित्य में एक सक्रिय और संवेदनशील हस्ताक्षर हैं। उनका साहित्य गहरे जीवनानुभवों और संवेदनाओं पर आधारित माना जाता है, जिसमें सामाजिक सरोकार प्रमुखता से उभरते हैं।
 
साहित्यकार ज्योति जैन ने अब तक लघुकथा संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, यात्रा संस्मरण और उपन्यास सहित कुल 11 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। उनकी रचनाओं की एक बड़ी ताकत उनकी सांकेतिकता और समाज के सोए हुए लोगों को जगाने की उनकी वृत्ति है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

सदाबहार की पत्तियां चबाकर खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे आप

सदाबहार की पत्तियां चबाकर खाने के ये 7 फायदे नहीं जानते होंगे आपsadabahar ke fayde: सदाबहार यानी "विंका" का पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, उतना ही चमत्कारी भी होता है। अधिकतर लोग इसे सिर्फ सजावटी पौधा मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता रहा है।

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिलfoods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है।

और भी वीडियो देखें

World AIDS Day: विश्व एड्स दिवस 2025: एड्स कैसे फैलता है? जानें लक्षण, कारण, भ्रांतियां और बचाव

World AIDS Day: विश्व एड्स दिवस 2025: एड्स कैसे फैलता है? जानें लक्षण, कारण, भ्रांतियां और बचावAIDS, 1st December: अगर एक सामान्य व्यक्ति एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, योनि स्राव अथवा रक्त के संपर्क में आता है तो उसे एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग एचआईवी पॉजिटिव होने को एड्स समझ लेते हैं, जो कि गलत है बल्कि एचआईवी पॉजिटिव होने के 8-10 साल के अंदर जब संक्रमित व्यक्ति...

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

आतंकवाद के ऐसे व्यापक तंत्र का उत्तर कैसे दें?

आतंकवाद के ऐसे व्यापक तंत्र का उत्तर कैसे दें?हम और आप में से कितने लोगों ने थ्रीमा ऐप का नाम सुना है या उपयोग किया है? पता नहीं अभी इसमें और क्या-क्या जानकारियां सामने आएंगी। डॉक्टर बनने वाला कोई व्यक्ति छात्र के रूप में थोड़ा मेधावी तो होगा ही। इमरान मसूद जैसे नेता इनको भटका हुआ बता दें या हुसैन दलवई जैसे मुस्लिम नेता कहें कि चुनाव

Jyotiba Phule: महात्मा ज्योतिबा फुले: पुण्यतिथि, जीवन परिचय और सामाजिक क्रांति

Jyotiba Phule: महात्मा ज्योतिबा फुले: पुण्यतिथि, जीवन परिचय और सामाजिक क्रांतिJyotiba Phule Biography: महात्मा ज्योतिबा फुले भारतीय समाज के महान सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी पुण्यतिथि 28 नवम्बर को मनाई जाती है, जो भारतीय समाज में उनके योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण दिन है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com