रविवार, 7 सितम्बर 2025
Last Updated : रविवार, 7 सितम्बर 2025 (21:31 IST)

मनोज भावुक को पाती अक्षर सम्मान

Manoj Bhavuk gets Patti Akshar Samman
'विश्व भोजपुरी सम्मेलन' व 'पाती रचना मंच' की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 13वें अधिवेशन में भोजपुरी के प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, कवि, फिल्म गीतकार, टीवी प्रस्तोता व भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को वर्ष 2025 के 'पाती अक्षर सम्मान' से सम्मानित किया गया। मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया।   
 
7 सितंबर 2025 को टाउन हॉल, बलिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया, प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर सदानंद शाही व पाती पत्रिका के सम्पादक डॉ. अशोक द्विवेदी ने।
 
मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया। सम्मान में प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
 
इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए गिरिडीह पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बलभद्र और कवि मिथिलेश गहमरी व गत वर्ष के लिए लंगट सिंह कॉलेज के भोजपुरी विभागाध्यक्ष डॉ. जयकांत सिंह 'जय' को भी ‘पाती अक्षर सम्मान‘ से नवाज़ा गया।
मनोज भावुक को पाती अक्षर सम्मान

मनोज भावुक को पाती अक्षर सम्मान'विश्व भोजपुरी सम्मेलन' व 'पाती रचना मंच' की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 13वें अधिवेशन में भोजपुरी के प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, कवि, फिल्म गीतकार, टीवी प्रस्तोता व भोजपुरी सिनेमा के इतिहासकार मनोज भावुक को वर्ष 2025 के 'पाती अक्षर सम्मान' से सम्मानित किया गया। मनोज भावुक को यह सम्मान भोजपुरी साहित्य व सिनेमा में उनके विशिष्ट अवदान व पूरे विश्व में भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया।

