UP : गणेश विसर्जन यात्रा में युवक की चाकू मारकर हत्या, मौत का लाइव वीडियो आया सामने

Meerut Uttar Pradesh Crime News : मेरठ में एक जिम के अंदर दो युवाओं का आपसी विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। मामला सरधना थाना क्षेत्र का है, जहां बाबी गौतम और शेखर कुमार के बीच जिम करते हुए कहासुनी हो गई थी। मामला उस समय शांत हो गया और दोनों घर चले गए। गणेश विसर्जन की यात्रा निकल रही थी उसमें शेखर और बाबी आमने-सामने आ गए। शेखर ने बाबी पर चाकुओं से वार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।





मृतक परिवार की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो और परिवार के द्वारा मुकदमे में एक नामजद और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की सघनता से जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

Edited By : Chetan Gour