UP : गणेश विसर्जन यात्रा में युवक की चाकू मारकर हत्या, मौत का लाइव वीडियो आया सामने
Meerut Uttar Pradesh Crime News : मेरठ में एक जिम के अंदर दो युवाओं का आपसी विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। मामला सरधना थाना क्षेत्र का है, जहां बाबी गौतम और शेखर कुमार के बीच जिम करते हुए कहासुनी हो गई थी। मामला उस समय शांत हो गया और दोनों घर चले गए। गणेश विसर्जन की यात्रा निकल रही थी उसमें शेखर और बाबी आमने-सामने आ गए। शेखर ने बाबी पर चाकुओं से वार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना सरधना में आपसी मनमुटाव का यह परिणाम होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबी हत्याकांड को उस समय अंजाम दिया गया जब शनिवार की देर शाम गणपति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। यात्रा में शामिल दोनों पक्ष गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी एक-दूसरे को देखकर आगबबूला हो गए और मारपीट पर उतर आए। शेखर अपने दोस्तों के साथ पूरे प्लान से आया था, उसने भीड़ के बीच से बाहर आकर बाबी गौतम के सीने में चाकू मार दिया। दोस्तों ने आनन-फानन में बाबी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
हत्या के पीछे की वजह बाबी और शेखर का जिम में आपसी विवाद बताया जा रहा है। यह चलते बाबी को मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ के एसपी ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सरधना में दो सजातीय युवकों के बीच आपसी झगड़े में बाबी नामक युवक की मौत हो गई है।
मृतक परिवार की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर दो नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो और परिवार के द्वारा मुकदमे में एक नामजद और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की सघनता से जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
Edited By : Chetan Gour