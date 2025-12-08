भाजयुमो अध्यक्ष की बारात में खुलेआम फायरिंग, महापौर समेत कई बड़े नेता थे बाराती, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच

अनुशासन की बातें करने वाली पार्टी भाजपा के एक नेता की बारात में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। खास बात है कि इस बारात में इंदौर के महापौर के पुष्‍यमित्र भार्गव के नाचने का एक वीडियो भी वायरल है।दरअसल, इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की शादी समारोह विवादों में घिर गई है। उनकी बारात के दौरान खुलेआम हर्ष फायर किए गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस बारात में शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई नेता शामिल थे। क्राइम ब्रांच ने वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद जांच की बात कही है।दरअसल, 5 दिसंबर को सौगात मिश्रा की बारात तेजाजी नगर क्षेत्र से निकलकर गोल्डन ब्लॉसम रिसॉर्ट पहुंची थी। इस भव्य आयोजन में बीजेपी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो फुटेज के अनुसार बारात में आतिशबाजी के दौरान शराब कारोबारी और बीजेपी से जुड़े एक नेता ने बंदूक और पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाईं।हर्ष फायर का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले पर बयान देते हुए कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस हथियार से फायरिंग की गई, वह लाइसेंसी था या अवैध।इस आयोजन में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव, राऊ विधायक के प्रतिनिधि और कई स्थानीय पार्षद भी शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर मेयर का बारात में नाचते हुए वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, बारात में शामिल बीजेपी पदाधिकारियों ने हर्ष फायर की घटना की जानकारी होने से इनकार किया है।Edited By: Navin Rangiyal