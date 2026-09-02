इंदौर में बड़ी कार्रवाई, मूसाखेड़ी में 17 दुकानें, बाणगंगा में 7 मकानों पर चला बुल्‍डोजर, भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच कार्रवाई

इंदौर में रोड चौड़ीकरण में बाधा बने मकानों और दुकानों पर बुधवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मूसाखेड़ी में 17 दुकानों और बाणगंगा इलाके में 7 मकानों पर जेसीबी चलाई गई। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोन-18, वार्ड-51 की टीम मूसाखेड़ी चौराहे से सांवरिया धाम मंदिर तक कार्रवाई करने पहुंची। यहां इंदौर विकास योजना-2021 के तहत सड़क को 45 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क की जद में आ रहे 17 दुकानों के निर्माण हटाए गए।निगम अमले ने कार्रवाई से पहले टेप से नपती की। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में दो से ज्यादा जेसीबी मशीनों से निर्माण हटाए गए। कार्रवाई देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी। बाणगंगा के कुम्हार खाड़ी क्षेत्र में भी सड़क निर्माण के लिए बाधक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने तीन जेसीबी की मदद से 7 मकानों के आगे के अवैध हिस्से तोड़े। इनमें से कई मकान मालिकों ने कार्रवाई से पहले ही अपने स्तर पर आगे का हिस्सा हटा लिया था। बचे हुए निर्माण निगम की टीम ने हटाए। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों समेत पुलिस विभाग के कई जवान मौके पर मौजूद थे।