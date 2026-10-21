दशहरे पर गिलकी के भजिए क्यों? लोकपरंपरा में छिपा है विकारों से मुक्ति का संदेश

Dussehra Malwa Tradition: दशहरे पर रावण दहन के बाद गिलकी के भजिए खाने की मालवा की लोकपरंपरा को आध्यात्मिक चिंतक कृष्णकांत मिश्रा ‘कृष्णा गुरुजी’ ने महामृत्युंजय मंत्र के मुक्ति-भाव से जोड़कर समझाया है। उन्होंने कहा कि कलियुग पुराण की दृष्टि में यह भोजन परंपरा भीतर के विकारों से मुक्त होने और उनकी आसक्ति को दोबारा अपने जीवन में स्थान न देने का संकेत बन सकती है।

कृष्णा गुरुजी ने कहा कि अक्सर यह प्रश्न आता है कि रावण दहन के बाद गिलकी के भजिए क्यों खाए जाते हैं? कलियुग पुराण में इस प्रश्न का उल्लेख करते हुए इसके पीछे के प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक भाव को समझाया गया है।

कृष्णा गुरुजी ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया—



ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

उन्होंने बताया कि मंत्र में ‘उर्वारुकमिव’ पकी हुई ककड़ी के बंधन से अलग होने की उपमा है। ककड़ी, खीरा और गिलकी बेल पर लगने वाले फल हैं। पके फल के बेल के बंधन से सहज अलग होने का यह भाव हमें अपनी आसक्तियों से मुक्ति का संदेश देता है। गिलकी को इसी भाव का प्रतीक मानकर इस लोकपरंपरा की आध्यात्मिक व्याख्या की जा सकती है।

कृष्णा गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि की साधना हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से मुक्त होने की दिशा देती है। विजयादशमी पर हमारी प्रार्थना हो कि इन विकारों की पकड़ सहजता से छूट जाए और उनकी आसक्ति फिर लौटकर न आए। जैसे मंत्र में फल के अपने बंधन से मुक्त होने की उपमा है, वैसे ही हम भी भीतर के बंधनों से मुक्त हों।

उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से रावण दहन के बाद गिलकी के भजिए खाने को एक संकेतात्मक परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। भोजन करते समय यह स्मरण रहे कि केवल बाहर के रावण का दहन नहीं करना है, बल्कि भीतर के विकारों से भी मुक्ति पानी है। यह मुक्ति दमन या स्वयं को पीड़ा देने से नहीं, बल्कि विवेक, आत्मसंयम और सहज परिवर्तन से आए।

रावण की शिवभक्ति का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति के बावजूद अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। इसलिए विजयादशमी पर शिव के महामृत्युंजय मंत्र का मुक्ति-संदेश हमें अपने आचरण पर विचार करने की प्रेरणा देता है।

कृष्णा गुरुजी ने कहा कि कलियुग पुराण का उद्देश्य सनातन की चली आ रही परंपराओं को साथ लेकर उनके पीछे के तर्क, प्रतीक और जीवनोपयोगी संदेश को समझाना है। जब नई पीढ़ी परंपरा का भाव समझती है, तब उससे उसका जुड़ाव अधिक सार्थक होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिलकी के भजिए और महामृत्युंजय मंत्र का यह संबंध कलियुग पुराण की दृष्टि से प्रस्तुत उनकी आध्यात्मिक व्याख्या है। मालवा में प्रचलित इस परंपरा को इसी प्रतीकात्मक भाव से समझना चाहिए।

अंत में उन्होंने संदेश दिया कि गिलकी के भजिए खाते समय यह संकल्प भी लें—विकारों के बंधन छूटें, उनकी आसक्ति फिर न लौटे और जीवन में सहजता, शांति तथा सद्भाव आए। यही विजयादशमी की भीतर की विजय है।”