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Last Modified: इंदौर , Monday, 19 October 2026 (20:43 IST)

हाईकोर्ट अधिवक्ता मुकेश भारती राष्ट्रीय हिन्दू सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत

Mukesh Bharti Goswami
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (20:47 IST)
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राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने इंदौर निवासी एवं उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) के अधिवक्ता मुकेश भारती गोस्वामी को राज्य का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनयन से संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
 
मुकेश भारती के नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश प्रभारी राहुल मिश्रा द्वारा की गई थी। इस अनुशंसा के आधार पर परिषद के महासचिव सुभाष राव के निर्देश तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण स्वामी के आदेशानुसार उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। संगठन का मानना है कि विधि (कानूनी) क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उन्हें सामाजिक व कानूनी विषयों की गहन समझ है। उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के भाव से राज्य में परिषद की गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी।
 
नया दायित्व मिलने पर भारती ने कहा कि वे सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण, भारतीय संस्कृति व संस्कारों के संवर्धन तथा हिंदू समाज में एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद, सहयोग और जनजागरण को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर शुभचिंतकों एवं सहयोगियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
 
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