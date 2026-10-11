"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।