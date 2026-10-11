मदीना में मिस्टर फैजू ने किया निकाह, शेयर कीं शादी की खूबसूरत तस्वीरें; जानें कौन हैं उनकी दुल्हन
नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं अनीत पड्डा, बोलीं- जिंदगीभर नहीं भूलूंगी आपके साथ बिताए पल
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके साथ काम कर चुके कलाकार और फिल्ममेकर लगातार उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नाना पाटेकर के साथ काम करने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा ने एक भावुक नोट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
Bigg Boss 20 में डबल धमाका! 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन इस कंटेस्टेंट पर बढ़ा विवाद
रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस बार का 'वीकेंड का वार' बेहद खास और हंगामेदार होने वाला है। सलमान खान का यह स्पेशल एपिसोड सिर्फ एलिमिनेशन या डांट-फटकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शो में कई नए मोड़ देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ घर में इस सीजन की पहली डबल वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉमिनेशंस और कंटेस्टेंट्स के बर्ताव को लेकर सलमान खान कड़ा रुख अपनाने वाले हैं।
दिल्ली में प्रदर्शन के बीच रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी का युवाओं को संदेश, बोले- अफवाहों से बचें और अपनी अक्ल लगाएं
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर गदर, 400 करोड़ क्लब में पहुंची फिल्म
हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो
"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।
मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग
मिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।
बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज
स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।
Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच
रॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।
बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग
नेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।