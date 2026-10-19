  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Big revelation regarding smuggling of gold worth Rs 100 crore in Indore
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (18:58 IST)

इंदौर के सराफा बाजार में 100 करोड़ के सोने की तस्‍करी को लेकर बड़ा खुलासा, DRI ने बढ़ाया जांच का दायरा

गोल्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, गर्म प्रीमियम टोन में
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (18:58 IST)
google-news
इंदौर के सराफा बाजार में सोने की तस्करी से जुड़े मामले में DRI (डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यु इंटेलीजेंस) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक एक ज्वेलर्स ने पिछले दो से तीन साल में करीब 90 किलो सोना खरीदा, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। मामले में जांच एजेंसी जांच कर रही है, हालांकि आरोपियों ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है।

आशंका है कि यह सोना विदेश से तस्करी कर भारत लाया गया था और बाद में ज्वेलरी कारोबार के जरिए बाजार में बेचा गया। मामले में आरोपी कारोबारी दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल खंडेलवाल की जमानत याचिका इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, पिता-पुत्र ने तस्करी के सोने की खरीद से इनकार किया है।

कार की सीट के नीचे मिले थे सोने के बिस्किट : बता दें कि DRI को सूचना मिली थी कि कुछ लोग महाराष्ट्र से सोना लेकर इंदौर आ रहे हैं। इस पर एजेंसी की टीम ने 14 अगस्त 2026 को एक कार की जांच की। कार में सवार रोमेल और यश लालवानी को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान फ्रंट सीट के नीचे रखे एक बॉक्स में सोने के तीन बिस्किट मिले। इनकी कीमत 4.72 करोड़ रुपए बताई गई। पूछताछ में सामने आया कि सोना इंदौर के कारोबारी दीपक खंडेलवाल को बेचा जाना था। जांच में यह भी पता चला कि तीन किलो सोने में से दो किलो सोना दीपक का बताया गया था। इसके बाद DRI ने जांच का दायरा बढ़ा दिया।

100 करोड़ से ज्‍यादा है कीमत : DRI की जांच में सराफा बाजार स्थित जीडी ज्वेलर्स का संबंध दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल खंडेलवाल से सामने आया। दोनों को 19 अगस्त को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। जांच में निखिल लालवानी के जरिए पिछले दो से तीन साल में करीब 90 किलो सोना खरीदने की बात सामने आई। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। एजेंसी को आशंका है कि यह सोना विदेश से तस्करी कर भारत लाया गया था। इसके बाद इसे खरीदकर ज्वेलरी कारोबार के माध्यम से बाजार में बेचा गया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सोने की खरीद-बिक्री में कस्टम ड्यूटी की चोरी हुई या नहीं।

बड़े ग्राहक भी जांच के दायरे में : करीब 90 किलो सोने की खरीद का खुलासा होने के बाद एजेंसी की जांच आगे के खरीददारों तक भी पहुंच सकती है। जांच में उन बड़े ग्राहकों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर नकद भुगतान कर सोना खरीदा। कुछ अन्य दुकानदारों के शामिल होने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि, इनकी भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

आरोपों पर क्‍या कहा पिता-पुत्र ने : अदालत में दीपक और नकुल खंडेलवाल की ओर से तस्करी के सोने से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया गया। उनके पक्ष ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सोना नहीं खरीदा और वे करीब 20 साल से सराफा कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे परिवार के साथ राजस्थान में कुलदेवी के दर्शन करने गए थे, इसी दौरान DRI ने उन्हें कोटा में गिरफ्तार किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Tiger Shroff Firing Case में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, घटना का वाडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, घटना का वाडियो आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिसमुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क इलाके में आज शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर बाइक सवार 3 हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस गोलीबारी में अभिनेता टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबरों के अनुसार, इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनिल पंडित और हरमन संधू नामक व्यक्तियों ने ली है, जिनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है।

गोवा में गरजे राहुल गांधी, बोले- वोट चोरी के पीछे ज्ञानेश कुमार, बच नहीं पाएंगे CEC

गोवा में गरजे राहुल गांधी, बोले- वोट चोरी के पीछे ज्ञानेश कुमार, बच नहीं पाएंगे CECगोवा के मडगांव में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 45 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाने पर अब तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। राहुल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो आरोप लगाने वालों को भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने कहा, पूरा देश जानता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं और गृहमंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते हैं।

ईरान के नए रक्षामंत्री अखलाघी ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, बोले- 'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना नहीं रुकेगा युद्ध'

ईरान के नए रक्षामंत्री अखलाघी ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, बोले- 'सभी फ्रंट पर जंग खत्म हुए बिना नहीं रुकेगा युद्ध'ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वॉशिंगटन ने सैन्य हमले दोबारा शुरू किए या नया सैन्य अभियान चलाया, तो ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। ईरान की इस्लामी सलाहकार परिषद ने मेहरदाद अखलाघी को नया रक्षामंत्री नियुक्त किया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अमेरिका को यह कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा नाकेबंदी और धमकियों के बीच यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल क्षेत्रों को लेकर संकट गहरा सकता है।

Trump Tariff Relief : भारत को रूस से तेल खरीदने पर राहत, ट्रंप 60 दिन में तय करेंगे आगे की रणनीति

Trump Tariff Relief : भारत को रूस से तेल खरीदने पर राहत, ट्रंप 60 दिन में तय करेंगे आगे की रणनीतिअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर प्रतिबंधों और दूसरे देशों पर शुल्क लगाने के वैश्विक और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए 60 दिन का समय चाहते हैं। ट्रंप के हालिया फैसले से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दंडात्मक शुल्क लगाने से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं में राहत मिली है, जिसका फायदा भारत को भी हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलतChildren Internet Access: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंच और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल बच्चों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई जा सकती।

BSNL यूजर्स ध्यान दें! ऐसे चेक करें रिचार्ज की वैलिडिटी और बचा हुआ डेटा, ये हैं 4 आसान तरीके

BSNL यूजर्स ध्यान दें! ऐसे चेक करें रिचार्ज की वैलिडिटी और बचा हुआ डेटा, ये हैं 4 आसान तरीकेभारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स अपने रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी, मेन बैलेंस और बचे हुए इंटरनेट डेटा की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी कई विकल्प उपलब्ध कराती है। यूजर्स USSD कोड, WhatsApp, BSNL Selfcare ऐप और कस्टमर केयर की मदद ले सकते हैं।

ग्वालियर शीतला मंदिर हादसे के घायलों से सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात, बोले घटना के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

ग्वालियर शीतला मंदिर हादसे के घायलों से सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात, बोले घटना के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाईमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं से ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में मुलाकात की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने उनके स्वास्थ्य और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

UP चुनाव 2027 : सर्वे में BJP को बढ़त का दावा, योगी सरकार से 77% संतुष्ट, CM पद के लिए योगी आदित्यनाथ पहली पसंद

UP चुनाव 2027 : सर्वे में BJP को बढ़त का दावा, योगी सरकार से 77% संतुष्ट, CM पद के लिए योगी आदित्यनाथ पहली पसंदउत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क के एक सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बढ़त मिलने का दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को लेकर लोगों की राय काफी हद तक सकारात्मक है। हालांकि, रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।

Electric Scooter : सस्ते स्कूटर की होने वाली है धमाकेदार इंट्री, जान लीजिए फीचर्स, और क्या हो सकती है कीमत

Electric Scooter : सस्ते स्कूटर की होने वाली है धमाकेदार इंट्री, जान लीजिए फीचर्स, और क्या हो सकती है कीमतइटली की वाहन निर्माता कंपनी पियाजियो ग्रुप (Piaggio Group) भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत के लिए एक नया स्कूटर प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिस पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के स्कूटर तैयार किए जाएंगे। कंपनी की योजना इस नई रेंज को 2027 में अप्रिलिया (Aprilia) ब्रांड के तहत लॉन्च करने की है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 85,000 रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।

चंद्रबाबू नायडू-रेवंत-शिवकुमार की मुलाकातों से NDA टेंशन में, जगन ने भाजपा का साथ देने के लिए मांगी माफी

चंद्रबाबू नायडू-रेवंत-शिवकुमार की मुलाकातों से NDA टेंशन में, जगन ने भाजपा का साथ देने के लिए मांगी माफीSouth India politics: राजनीति में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। आज जो साथ हैं, कल वे एक-दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। और दक्षिण भारत में यह खेल अब खुलकर खेला जा रहा है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है