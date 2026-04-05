खेड़ा में 111 बेटियों की सामूहिक शादी, सामाजिक एकता और परंपरा का भव्य आयोजन

खेड़ा जिले के महमदाबाद तालुका के करोली गांव में एक बड़ा सामाजिक पहल प्रोग्राम होना है। ठाकोर सेना की तरफ़ से 111 बेटियों का सामूहिक विवाह उत्सव रखा गया है, जो समाज में एकता और सहयोग का एक सुंदर उदाहरण है।

इस सामूहिक विवाह में अल्पेश ठाकोर समेत ज़िले के MLA और MP चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। प्रोग्राम में लाखों लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, जिससे यह इवेंट और भी बड़ा और यादगार होगा।

इस तरह के सामूहिक विवाह प्रोग्राम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, क्योंकि वे समाज के सपोर्ट से कम खर्च में अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। इसके साथ ही, ऐसे प्रोग्राम सामाजिक एकता, भागीदारी और पारंपरिक मूल्यों को भी मज़बूत करते हैं। Edited by : Sudhir Sharma