ब्राजील में ट्रंप समर्थित बोल्सोनारो की हार US मिडटर्म चुनाव में कितना बड़ा झटका? भारत पर क्या पड़ेगा असर, समझें पूरा गणित

Brazil Presidential Election 2026: ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में वामपंथी नेता लुईस इनासियो लुला डा सिल्वा ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए चौथा कार्यकाल हासिल कर लिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे और ट्रंप के पसंदीदा उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो को शिकस्त दी।

ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका क्यों है?

ब्राजील में बोल्सोनारो परिवार की चुनावी पराजय केवल एक क्षेत्रीय राजनीतिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध वाशिंगटन की अंदरूनी और विदेश राजनीति से है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं और राजनीतिक घरानों का खुलकर समर्थन किया था। ब्राजील को इस वैचारिक नेटवर्क का केंद्र माना जा रहा था। बोल्सोनारो की हार से ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' और दक्षिणपंथी सहयोगियों का क्षेत्रीय नेटवर्क कमजोर हुआ है।

बड़ा कूटनीतिक संदेश : चुनाव जीतने के बाद लुला डा सिल्वा ने मंच से स्पष्ट तौर पर कहा कि ब्राजील किसी का पिछलग्गू नहीं है। यह सीधा तंज अमेरिकी हस्तक्षेप और ट्रंप प्रशासन के उस दबाव पर था, जो चुनाव के दौरान बोल्सोनारो के पक्ष में बनाया जा रहा था। ट्रंप प्रशासन ब्राजील में बोल्सोनारो के जरिए अमेरिका-अनुकूल व्यापार नीतियां, टैरिफ छूट और रणनीतिक समझौते हासिल करने की उम्मीद कर रहा था। लुला की जीत के बाद अब वॉशिंगटन को ब्राजील के साथ अधिक सख्त और स्वतंत्र शर्तों पर बातचीत करनी होगी।

लुला डा सिल्वा की जीत का भारत पर असर

भारत और ब्राजील दोनों 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के प्रमुख देश हैं और BRICS (ब्रिक्स), IBSA (इब्सा) और G20 जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर मिलकर काम करते हैं। ब्राजील में लुला डा सिल्वा का बना रहना भारत के लिए कई रणनीतिक और आर्थिक अवसरों के द्वार खोलता है।

सिल्वा ब्रिक्स और डॉलर-मुक्त व्यापार की वकालत करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक हैं। भारत भी एक बहुध्रुवीय दुनिया और मजबूत ग्लोबल साउथ का हिमायती रहा है। यदि बोल्सोनारो जीतते, तो ब्राजील का झुकाव पूरी तरह वॉशिंगटन की ओर हो सकता था। लुला के चौथे कार्यकाल से ब्रिक्स के भीतर भारत, ब्राजील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का रणनीतिक संतुलन मजबूत रहेगा। भारत और ब्राजील इथेनॉल एलायंस में साझेदार हैं।

भारत के लिए नहीं रहेगी अनिश्चितता

लुला सरकार जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देती है, जिससे भारतीय कंपनियों को सौर और बायो-फ्यूल क्षेत्र में साझेदारी का बड़ा मौका मिलेगा। ब्राजील भारत को दालें, सोयाबीन तेल और कच्चा तेल निर्यात करता है। यदि बोल्सोनारो की जीत होती तो ट्रंप के दबाव के चलते व्यापारिक नीतियों में अनिश्चितता की आशंका बनी रहती, जबकि लुला के शासन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा।

भारत और ब्राजील G4 समूह (India, Brazil, Japan, Germany) के सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। लुला डा सिल्वा बहुपक्षवाद (Multilateralism) के प्रबल समर्थक हैं। उनका सत्ता में रहना UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत के बहुवर्षीय अभियान और सुधारों की मांग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बल देता है।

ब्राजील के चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि लैटिन अमेरिका में राजनीतिक हवा किसी एक दिशा में बहने के बजाय बेहद प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। ट्रंप के लिए जहां यह चुनाव नतीजे मिडटर्म से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक झटका हैं, वहीं भारत के लिए लुला डा सिल्वा की जीत रणनीतिक स्थिरता, मजबूत BRICS और विकसित होते व्यापारिक संबंधों के लिहाज से एक सकारात्मक संदेश लेकर आई है।