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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (12:40 IST)

दिल्ली से लेकर पेरिस तक क्यों सड़कों पर उतर रही है Gen-Z पीढ़ी? क्या कोई पैटर्न है या वैश्विक साजिश?

Gen-Z Protests Youth Unrest 2026
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (12:40 IST)
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Gen-Z Protests Youth Unrest 2026: अक्टूबर 2026 में यूरोप के कई बड़े देश एक बार फिर युवा आक्रोश की चपेट में हैं। फ्रांस, इटली, अल्बानिया, स्पेन, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे विकसित और विकासशील देशों में Gen-Z (लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) के छात्र और युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए हैं।

फ्रांस में सितंबर 2026 से शुरू हुए छात्र प्रदर्शन अब केवल शिक्षा या फीस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की खस्ताहाली और बढ़ती सामाजिक असमानता के खिलाफ एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स (BBC और CNN) के अनुसार, हाल ही में फ्रांस के विभिन्न शहरों में एक ही दिन में 5.5 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पर उतरे।

उधर इटली में “Italia in Piazza” आंदोलन के तहत युवा महंगाई और रहने के लिए घर न मिलने (Housing Crisis) के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो अल्बानिया में छात्र “Flamingo” आंदोलन के बैनर तले सीधे प्रधानमंत्री एदी रामा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सवाल उठता है कि आखिर अचानक पूरी दुनिया में डिजिटल स्क्रीन पर व्यस्त रहने वाली 'जेन-जी' पीढ़ी सड़कों पर क्यों आ गई है? क्या यह केवल उनका आर्थिक असंतोष है, या इसके पीछे कोई गहरा वैश्विक पैटर्न (Global Pattern) या साजिश काम कर रही है?

आर्थिक तंगी, महंगाई और 'हाउसिंग क्राइसिस' (The Economic Squeeze)

2020 के बाद के भू-राजनीतिक तनावों, ईंधन संकट और लगातार बढ़ती महंगाई ने युवाओं के भविष्य पर सबसे गहरा आघात किया है।
  • किराए और घर की पहुंच से दूरी : पेरिस, रोम, मैड्रिड और ब्रुसेल्स जैसे यूरोपीय शहरों में मकानों का किराया और कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक औसत युवा अपनी पहली नौकरी के वेतन से खुद का घर या कमरा भी नहीं ले सकता।
  • बेरोजगारी और घटते अवसर : पारंपरिक डिग्रियों की घटती उपयोगिता और ऑटोमेशन/एआई (AI) के बढ़ते असर के कारण अच्छी नौकरियों के अवसर सीमित हो गए हैं, जिससे युवाओं में भारी निराशा है।

'लीडरलेस प्रोटेस्ट' (Leaderless Movement) का नया पैटर्न

अगर 1968 के छात्र आंदोलनों या 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से आज की तुलना करें, तो 2026 के Gen-Z प्रदर्शनों में एक अनोखा पैटर्न देखने को मिल रहा है:
  • डिजिटल एकजुटता : ये आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल या पारंपरिक ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। इन्हें टेलीग्राम, सिग्नल और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम हैंडल और हैशटैग द्वारा मिनटों में असेंबल किया जाता है।
  • त्वरित लामबंदी : किसी एक मुद्दे (जैसे फीस वृद्धि या प्रशासनिक बयान) के सामने आते ही हजारों युवा बिना किसी बड़े नेता के आदेश के अचानक किसी भी चौराहे पर एकत्रित हो जाते हैं।

क्या कोई 'वैश्विक साजिश' (Conspiracy) है या केवल एक जैसा गुस्सा?

जब एक ही समय में महाद्वीपों के पार (यूरोप के कई देशों से लेकर दक्षिण एशिया के देशों तक) युवा सड़कों पर उतरते हैं, तो 'वैश्विक साजिश' (Foreign Hand/Conspiracy Theories) के दावे सामने आने लगते हैं।
  • साजिश का तर्क : कई राजनीतिक विश्लेषकों और सत्तारूढ़ सरकारों का आरोप रहता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय दबाव समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और बाहरी ताकतें सोशल मीडिया एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अलग-अलग देशों में सरकारों को अस्थिर करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं।
  • वास्तविक पैटर्न (The Structural Pattern): हालांकि, बहुसंख्यक समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कोई साजिश नहीं, बल्कि एक जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया के Gen-Z युवाओं को एक जैसा 'ग्लोबल कल्चर' दिया है। जब फ्रांस का युवा अपने देश में आवास संकट से जूझता है, तो स्पेन या अल्बानिया का युवा सोशल मीडिया पर उसे देखकर खुद को उससे जोड़ लेता है और प्रेरित होकर सड़कों पर उतर जाता है।

प्रशासनिक रवैये के खिलाफ 'आत्मसम्मान' की लड़ाई

Gen-Z केवल आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे अधिकारियों और नेताओं के नकारात्मक या उपेक्षापूर्ण रवैये पर भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल और युवाओं को 'गैर-जिम्मेदार' या 'परजीवी' ठहराने वाले बयानों ने इस आग में घी का काम किया है।

2026 का यह दौर यह साबित कर रहा है कि Gen-Z को केवल ऑनलाइन अभियानों और मीम्स (Memes) तक सीमित मान लेना सत्ताधीशों की सबसे बड़ी भूल थी। जब जीवन यापन की लागत असहनीय हो जाती है और भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तो डिजिटल पीढ़ी का यह गुस्सा सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखता है। यह किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा यथार्थ है।
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