उत्तराखंड पुलिस बेड़े में जल्द होगी 1600 पदों पर भर्ती, पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर सरकार का जोर

उत्तराखंड सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश की वर्दीधारी इकाइयों में खाली पड़े 1600 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

देहरादून में आयोजित 'पुलिस स्मृति दिवस' कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं अर्धसैन्य बलों के अमर शहीदों को नमन करते हुए यह घोषणा की।

शहीदों के परिजनों का सम्मान

देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस व अर्धसैन्य बलों के वीर शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

LIVE: देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम https://t.co/uRyV9XsiJd — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 21, 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि बदलते समय के साथ अपराध के तरीके भी बदले हैं, जिससे निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक उन्नत बनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तकनीकों के समावेश से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि प्रदेश की आम जनता की सुरक्षा भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सकेगी।