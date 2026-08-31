47 किमी और 16 साल की बच्‍ची, बस में 2 दरिंदों ने दिल्‍ली के कश्‍मीरी गेट तक मचाई हैवानियत, जानिए गैंगरेप की पूरी कहानी

मैनपुरी की रहने वाली 16 साल की 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

घटना के बाद पीड़िता ने कश्मीरी गेट थाना पुलिस को दी थी सूचना

कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की

दिल्‍ली एक बार फिर शर्मसार हुई है, वहां निर्भया गैंगरेप कांड की तरह एक और हैवानियत सामने आई है। चलती बस में 47 किमी तक के सफर के दौरान एक 16 साल की बच्‍ची के साथ रात में 2 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्‍ची बस रुकवाकर नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। जैसे ही बच्‍ची बस में सवार हुई उसे पता चला कि बस में कोई सवारी नहीं है। खाली बस का फायदा उठाकर बस के ड्राइवर और कंडक्‍टर ने बच्‍ची के साथ बारी-बारी से दुष्‍कर्म किया। बच्‍ची चीखती-चिल्‍लाती रही, लेकिन दरिंदों ने एक न सुनी। दुष्‍कर्म के बाद उसे रात में ही कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार दिया। घायल अवस्‍था में ही बच्‍ची ने पुलिस को सूचना दी।हैरान करने वाली बात है कि करीब 47 किमी के सफर के बीच कहीं भी पुलिस चेकिंग नहीं मिली। न कोई चेकपोस्‍ट। बस ड्राइवर और कंडक्‍टर ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और बच्‍ची को अंधेरे में उतार दिया। इस कांड ने दिल्‍ली के ही निर्भया कांड की याद दिला दी। लोग सोशल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि राजधानी भी बच्‍च्‍ियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस कांड के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खडा हो गया है।बस में चढ़ने के बाद पीड़िता को अहसास हुआ कि उसमें कोई अन्य यात्री नहीं था। बस के चलते ही कंडक्टर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पूरी बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्‍टर ही थे। चालक और कंडक्टर दोनों ने मिलकर चलती बस में छात्रा के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। उन्‍होंने उसे धमकाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद आरोपियों ने देर रात उसे कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार दिया और बस लेकर मौके से फरार हो गए।: जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली यह छात्रा 4 अगस्त को घर में किसी बात से नाराज होकर बिना बताए निकल गई थी। वह नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। भारी बारिश और रात के अंधेरे के कारण वह अपनी सही जगह पर उतरने के बजाय परी चौक पर उतर गई। वहां से गुजर रही एक खाली स्लीपर बस को देखकर उसने रुकने का इशारा किया। बस के कंडक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे नोएडा सेक्टर-63 उतार देगा। लेकिन बस में चढ़ने के कुछ ही देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर ने अपनी घिनौनी करतूत शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी देर रात उसे कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर छोड़कर फरार हो गए।परी चौक से कश्मीरी गेट तक के इस सफर में बस ने लगभग 47 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन इस बीच उन्हें कहीं भी पुलिस बैरिकेडिंग या चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ा।बस में गहरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, जिसके कारण बाहर से गुजर रहे किसी भी राहगीर को अंदर चल रही इस दरिंदगी का अहसास नहीं हो सका।पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बस खराब होने के बाद उसे सूरजपुर की वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए ले गए थे और फिर खाली बस को तिमारपुर ला रहे थे, तभी रास्ते में छात्रा उन्हें मिल गई और उन्‍होंने उसे अपना शिकार बना डाला।: घायल अवस्था में पीड़िता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और आपबीती बताई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को तिमारपुर से दबोच लिया। बस की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही, परिजनों को तुरंत दिल्ली बुलाकर काउंसलिंग के बाद पीड़िता को सुरक्षित उनके हवाले कर दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर बसों के नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।