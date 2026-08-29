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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 29 August 2026 (10:11 IST)

चीनी के बाद CNG, दूध और अंडे पर महंगाई की मार, जानें आपके घर का बजट कितना बिगड़ेगा

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Published: Sat, 29 Aug 2026 (10:11 IST)
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चीनी के बाद सीएनजी, दूध और अंडे पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 3.89 रुपए प्रति किलो बढ़ गए तो मुंबई में दूध की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। इथेनॉल उत्पादन में गन्ने के बाद मक्के के बढ़ते इ्स्तेमाल ने अंडों का दाम काफी बढ़ा दिए हैं। महंगाई बढ़ने से आम लोगों के घर का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
 

दिल्ली में CNG के दाम बढ़े

देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। मंगलवार को सीएनजी की दरों में 3.89 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 29 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से लागू हो गई। दिल्ली में सीएनजी का रेट 83.09 रुपए प्रति किलो था। यहां आज से सीएनजी की नई कीमत 86.98 रुपए प्रति किलो हो गई। ALSO READ: दिल्ली-NCR में CNG फिर हुई महंगी, 3.89 रुपये प्रति किलो बढ़े दाम; जानें नई कीमत
 

मुंबई में दूध महंगा

दूध उत्पादकों ने कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके बाद 93 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला तबेला दूध 102 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। नई दरें एक सितंबर, 2026 से लागू होंगी।
 

मक्का और अंडे भी महंगे

बीते एक साल में देश में अंडे की कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ। इसका मुख्य कारण मुर्गियों को खिलाई जाने वाली मक्का का महंगा होना है। करीब 3 साल पहले मक्के का भाव 1400 रुपए क्विंटल थे, अब यह बढ़कर लगभग 2650 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। मक्का महंगी होने की एक वजह इथेनॉल उत्पादन में इसके इस्तेमाल की वजह से बढ़ी मांग है। इस वजह से पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला एक अंडा करीब सात रुपए का पड़ रहा है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 8.50 से 9 रुपए तक पहुंच गई है।
 

राजस्थान के घटे चीनी के दाम

केंद्र के आदेश के बाद राजस्थान में चीनी पर स्टॉक लिमिट सख्ती से लागू हुई। ऑनलाइन ऑर्डर पर भी अधिकतम 5 किलो की कैपिंग की गई। इस वजह से चीनी के दाम 6 रुपए प्रति किले घट गए। 22 अगस्त को चीनी के दाम 68 रुपए किलो थे, अब यह 62 रुपए किलो मिल रही है।
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