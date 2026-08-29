चीनी के बाद CNG, दूध और अंडे पर महंगाई की मार, जानें आपके घर का बजट कितना बिगड़ेगा

चीनी के बाद सीएनजी, दूध और अंडे पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 3.89 रुपए प्रति किलो बढ़ गए तो मुंबई में दूध की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। इथेनॉल उत्पादन में गन्ने के बाद मक्के के बढ़ते इ्स्तेमाल ने अंडों का दाम काफी बढ़ा दिए हैं। महंगाई बढ़ने से आम लोगों के घर का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

दिल्ली में CNG के दाम बढ़े

मुंबई में दूध महंगा

दूध उत्पादकों ने कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके बाद 93 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला तबेला दूध 102 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। नई दरें एक सितंबर, 2026 से लागू होंगी।

मक्का और अंडे भी महंगे

बीते एक साल में देश में अंडे की कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ। इसका मुख्य कारण मुर्गियों को खिलाई जाने वाली मक्का का महंगा होना है। करीब 3 साल पहले मक्के का भाव 1400 रुपए क्विंटल थे, अब यह बढ़कर लगभग 2650 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। मक्का महंगी होने की एक वजह इथेनॉल उत्पादन में इसके इस्तेमाल की वजह से बढ़ी मांग है। इस वजह से पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला एक अंडा करीब सात रुपए का पड़ रहा है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 8.50 से 9 रुपए तक पहुंच गई है।

राजस्थान के घटे चीनी के दाम

केंद्र के आदेश के बाद राजस्थान में चीनी पर स्टॉक लिमिट सख्ती से लागू हुई। ऑनलाइन ऑर्डर पर भी अधिकतम 5 किलो की कैपिंग की गई। इस वजह से चीनी के दाम 6 रुपए प्रति किले घट गए। 22 अगस्त को चीनी के दाम 68 रुपए किलो थे, अब यह 62 रुपए किलो मिल रही है।