81% असरदार है कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, पीएम मोदी ने लिया था पहला डोज

नई दिल्ली। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की 3 ट्रायल की रिपोर्ट आ गई है। इस कोवैक्सीन के नतीजों ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो इस पर सवाल उठा रहे थे। दावा किया गया है कि वैक्सीन अंतरिम रूप से 81% तक प्रभावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मार्च को कोवैक्सिन का टीका लगवाकर लोगों का डर दूर करने का प्रयास किया था।

नतीजों से साफ हो गया है कि कोविशिल्ड की तुलना में कोवैक्सीन ज्यादा असरदार है। कोवैक्सीन 81% तक असरदार है जबकि कोविशिल्ड 78% तक ही असर कर रही है।



आईसीएमआर ने भी ट्वीट कर कहा कि कोवैक्सीन के अंतरिम रूप से 81% तक प्रभावी होने की बात करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की जीत बताया। इस ट्वीट में कहा गया है कि हम कोविड 19 के खिलाफ जंग में जीत के और करीब पहुंच गए हैं।

A great win for Atmanirbhar Bharat! India’s indigenously developed #COVAXIN shows 81% in Phase 3 trial. We are now one step closer to winning the fight against COVID-19. #Unite2FightCOVID @MoHFW_India @PMOIndia @drharshvardhan @PIB_India @BharatBiotech pic.twitter.com/jVKYy0Tsm1