राष्ट्रपति कोविंद ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली, लोगों से की अपील

राष्ट्रपति भवन के ट्वीट के अनुसार, राष्ट्रपति कोविंद ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सो, स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशासकों को धन्यवाद दिया। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री अस्पताल गई थीं।

President Ram Nath Kovind, accompanied by his daughter, was administered the at the Army R&R Hospital, Delhi, today. pic.twitter.com/xf6VQ6pIwS