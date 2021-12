जोया अख्तर और रीमा कागती ने शेयर की अपनी टॉप 5 क्रिसमस फिल्में

छुट्टियों का मौसम आखिरकार आ गया है, जहां सभी ठंडे मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए बस अपनी पसंदीदा फिल्में देखना चाहते हैं। हाल ही में, निर्देशक व निर्माता और रीमा कागती ने अपनी टॉप 5 क्रिसमस फिल्मों की सूची शेयर की है।

एक तरफ जहां जोया ने अपनी सूची में लव एक्चुअली, होम अलोन, डाई हार्ड, कैरोल और टेंजरिन जैसी क्लासिक्स फिल्मों का उल्लेख किया है, वहीं रीमा ने एडवर्ड सिजरहैंड्स, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, द नाईटमेयर बिफोर क्रिसमस, द फैमिली स्टोन और मेट्रोपॉलिटन जैसी फिल्मों के नाम साझा किए हैं।







ने इस पोस्ट पर चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, Zoya wins as her list as Die Hard. इस पर जोया ने जवाब देते हुए लिखा, I knew you would get it

कमेंट में कई यूजर्स ने रीमा और जोया को हॉलिडे सीजन के लिए उनके सुझाव के लिए धन्यवाद भी दिया है। रीमा और ज़ोया के प्रोडक्शन हाउस, टाइगर बेबी के पास विविध और दिलचस्प टैलेंट का पिटारा है और निर्माता के रूप में अपनी पहली सोलो फिल्म 'द आर्चीज़' के साथ रोल करने के लिए तैयार है।





इसके अलावा, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ प्रोडक्शन हाउस में मेड इन हेवन 2, जी ले जरा, खो गए हम कहां और दहाड़ सहित कई रोमांचक फिल्में हैं।