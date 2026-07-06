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प्राइवेट जेट में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस अंदाज, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक उर्वशी रौतेला हमेशा अपने कमाल के फैशन सेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उर्वशी ने अपनी कुछ बेहद हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
एक आलीशान प्राइवेट जेट के केबिन में क्लिक कराई गईं ये तस्वीरें उर्वशी के 'जेट-सेटर' स्टाइल को एक नए मुकाम पर ले जा रही हैं। तस्वीरों में उर्वशी रौतेला का स्टाइल गेम ऑन-पॉइंट है।
उर्वशी ने पेस्टल शेड का बेहद स्टाइलिश और स्पोर्टी को-ऑर्ड सेट पहना हुआ है। उनके आउटफिट में फ्रंट-कट डिज़ाइन वाली एक अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स ब्रा शामिल है, जिसके ऊपर उन्होंने मैचिंग फुल-स्लीव्स क्रॉप जिपर जैकेट को फ्रंट से ओपन रखकर कैरी किया है।
उर्वशी ने इसके साथ मैचिंग हाई-वेस्ट फ्लेयर्ड पैंट्स पेयर की है, जो उनके लेग्स को एक परफेक्ट और अट्रैक्टिव शेप दे रही है। इस आउटफिट में उर्वशी की टोंड बॉडी और कर्व्स साफ नजर आ रहे हैं।
एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक सेक्सी और सिजलिंग पोज दिए हैं। किसी तस्वीर में वह साइड प्रोफाइल दिखाते हुए अपने परफेक्ट कर्व्स फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो किसी में केबिन की लग्जरी सीट्स के पास खड़े होकर कैमरे को कातिलाना एक्सप्रेशन के साथ देख रही हैं।
अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए उर्वशी ने अपने लंबे बालों को खुला रखा है, जो साइड-पार्टेड होकर उनके कंधों पर लहरा रहे हैं। आँखों पर चढ़ाए डार्क ओवल सनग्लासेज उनके लुक में एक हाई-एंड कस्टमाइज्ड लग्जरी वाइब जोड़ रहा है।
उर्वशी रौतेला का यह लेटेस्ट अवतार साबित करता है कि जब बात ट्रैवल फैशन और ग्लैमर को मिक्स करने की आती है, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं।
Alliance: 'बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से जलाया...' नीति टेलर ने बयां किया टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नीति टेलर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तहलका मचा दिया है। अमेज़न प्राइम वीडियो के नए और चर्चित रियलिटी शो 'अलायंस' में बातचीत के दौरान, नीति ने अपने अतीत के एक बेहद हिंसक और डरावने रिश्ते का दर्द बयां किया है।
सलमान खान की 'सुल्तान' ने पूरे किए 10 साल, जानिए क्यों आज भी दिलों पर करती है राज
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' को रिलीज हुए 10 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म की सफलता सुपरस्टार के सिनेमैटिक स्किल और पॉपुलैरिटी का सबूत है। साल 2016 में रिलीज हुई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसमें सलमान खान की वर्सेटलिटी को ही नहीं सिर्फ दिखाया गया है बल्कि फिल्म ने शानदार स्टोरी लाइन और यादगार किरदारों के जरिए भी दर्शकों के दिलों को जीता है।
फिल्मों में आने से पहले यह काम करते थे रणवीर सिंह, अनिल कपूर से है खास रिश्ता
रिलीज के महज 48 घंटे बाद ही ओटीटी से हटाई गई 'सतलुत', दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन आया सामने
फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म सतलुज को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी हुई थी। पहले फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई सारे कट्स लगाने की मांग की थी। हाल ही में यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज की गई। लेकिन दो दिन बाद ही यह फिल्म ओटीटी से हटा ली गई है।
बर्थडे स्पेशल: 3000 करोड़ की फ्रेंचाइजी से लेकर नंबर 1 बनने तक, ये माइलस्टोन्स साबित करते हैं रणवीर सिंह का स्टारडम
रणवीर सिंह जैसे कि आज अपना एक और जन्मदिन मना रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल तय है कि वह सिर्फ एक कामयाब दौर का मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वह हिंदी सिनेमा का एक नया युग (एरा) लिख रहे हैं। बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदलने से लेकर बॉलीवुड की ग्लोबल पहचान को बढ़ाने तक, रणवीर ने हर एक मील के पत्थर के साथ बेंचमार्क को और ऊपर उठाया है।