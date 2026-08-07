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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (11:09 IST)

'द पैराडाइज' का धमाकेदार टीजर रिलीज, नानी बने खूंखार आदिवासी नेता, राघव जुयाल के विलेन अवतार ने मचाया तहलका

The Paradise teaser
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (11:11 IST)
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साउथ नेचुरल स्टार नानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द पैराडाइज' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दसरा' की ऐतिहासिक सफलता के बाद निर्देशक श्रीकांत ओडेला और नानी की सुपरहिट जोड़ी अपनी अगली फिल्म 'द पैराडाइज' के साथ वापसी कर रही है। 
 
टीजर की बात करें तो यह शुरुआत से लेकर अंत तक पावर-पैक्ड एक्शन, थ्रिल और इंटेंस ड्रामा से भरपूर है। निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने स्लम्स के बैकग्राउंड पर एक बेहद भव्य और डार्क सिनेमाई दुनिया रची है। टीजर की सबसे बड़ी यूएसपी: नानी का बिल्कुल नया और पहले कभी न देखा गया खौफनाक रूप। नानी अपने किरदार में पूरी तरह ढले हुए नजर आ रहे हैं। 
 
वहीं मशहूर डांसर और एक्टर राघव जुयाल एक बेहद खतरनाक विलेन के अवतार में एंट्री मारकर हर किसी को हैरान कर रहे हैं। पर्दे पर नानी और राघव के बीच की सीधी भिड़ंत दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित होने वाली है। फिल्म में नानी 'जडल' नाम के एक रफ और खूंखार आदिवासी नेता की भूमिका में नजर आएंगे। 
 
8 भाषाओं में इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फैंस की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने टीजर के साथ ही फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 24 सितंबर 2026 को पैन-वर्ल्ड लेवल पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम जैसी 8 प्रमुख भाषाओं में एक साथ विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।  
 
'द पैराडाइज' को सिर्फ भारतीय सिनेमा तक सीमित रखने का इरादा मेकर्स का बिल्कुल नहीं है। इसे एक ग्लोबल लेवल का सिनेमाई अनुभव बनाने की तैयारी की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमान पर प्रमोट और रिलीज करने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड के जाने-माने सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स से संपर्क साधा है। अगर यह डील पक्की होती है, तो यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
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