सोहा-सबा अली खान को स्कूल में मिली थी भाई सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी की खबर, बताया चौंकाने वाला किस्सा

बॉलीवुड गलियारे में नवाब सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह की शादी हमेशा से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक रही है। साल 1991 में हुई इस शादी को लेकर आज भी कई ऐसे राज़ हैं, जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हाल ही में सैफ अली खान की बहनों—अभिनेत्री सोहा अली खान और सबा अली खान ने इस शादी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला किस्सा साझा किया है।

अक्सर माना जाता है कि परिवार की इतनी बड़ी शादी में भाई-बहन सबसे आगे रहते हैं, लेकिन पटौदी परिवार के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोहा और सबा को अपने भाई की शादी की खबर घर से नहीं, बल्कि अपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान मिली थी।

नेहा धूपिया के शो में बहनों ने खोला सालों पुराना राज

हाल ही में सोहा अली खान और सबा अली खान, अभिनेत्री नेहा धूपिया और अंगद बेदी के लोकप्रिय टॉक शो 'नेहा और अंगद्स डबल डेट' में मेहमान बनकर पहुंचीं। शो के दौरान जब दोनों बहनों से उनके पारिवारिक रिश्तों और पुरानी यादों के बारे में सवाल पूछे गए, तो उन्होंने सैफ और अमृता की शादी से जुड़ा यह अनसुना पहलू जगजाहिर किया।

सोहा और सबा ने बताया कि जब सैफ अली खान और अमृता सिंह ने शादी करने का फैसला किया, तब वे दोनों बहुत छोटी थीं और स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। शादी की योजना इतनी जल्दबाजी और गोपनीय तरीके से बनाई गई थी कि घर में बच्चों को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई थी।

जब अचानक आया प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा

सबा अली खान ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि जब सैफ और अमृता की शादी की खबर मीडिया में आई, तो उनके स्कूल में हड़कंप मच गया था। सबा ने कहा, "जब उनकी शादी हुई, तब हम दोनों स्कूल में थे। जैसे ही मीडिया में यह खबर फैली, हमें तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस से फोन आया।"

प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर दोनों बहनों को एक खास हिदायत दी गई। सबा के अनुसार, प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि वे इस शादी को लेकर किसी भी सहपाठी या बाहरी व्यक्ति से कोई बात न करें। उस समय स्कूल प्रशासन को भी यह स्पष्ट नहीं था कि मीडिया में चल रही खबर कितनी सच है और कितनी महज एक अफवाह। लेकिन एहतियात के तौर पर दोनों बहनों को पूरी तरह चुप रहने और किसी भी तरह के बयान से बचने की सलाह दी गई थी।

आखिर क्यों शादी में शामिल नहीं हो पाई थीं सोहा और सबा?

शो के दौरान जब होस्ट नेहा धूपिया ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या वे दोनों भाई की शादी के जश्न में शामिल भी नहीं हुई थीं? इस पर सोहा अली खान ने पूरी बात साफ की। सोहा ने बताया कि शादी बेहद अचानक और कम समय में तय हुई थी। यह एक बहुत ही निजी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। चूंकि दोनों बहनें उस समय बोर्डिंग स्कूल के नियमों और पढ़ाई में व्यस्त थीं और शादी की तारीख का पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वे इस विवाह समारोह का हिस्सा नहीं बन सकीं।

साल 1991 में सैफ अली खान और अमृता सिंह ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। शादी के समय सैफ केवल 21 साल के थे, जबकि अमृता उस दौर की एक स्थापित और लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। इस शादी से उनके दो बच्चे हुए—सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। हालांकि, 13 साल साथ बिताने के बाद साल 2004 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया।

अमृता सिंह से अलग होने के कुछ सालों बाद, साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर की पहली बार करीबियां बढ़ीं। सैफ और करीना के बीच 10 साल का अंतर था, लेकिन दोनों के विचार और जीवनशैली एक-दूसरे से काफी मेल खाती थी। 16 अक्टूबर 2012 को सैफ अली खान और करीना कपूर ने मुंबई में एक बेहद निजी और शाही अंदाज में शादी कर ली।