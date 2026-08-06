'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' का दूसरा ट्रेलर रिलीज, अब तक का सबसे डरावना चैप्टर लेकर लौट रही हॉरर फ्रैंचाइजी

द फर्दर अब भारत की ओर बढ़ रहा है और इस बार अकेला नहीं आया। दुनिया की मशहूर हॉरर फ्रैंचाइज़ी इनसिडियस का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, जो दर्शकों को इस डरावनी दुनिया में और गहराई तक ले जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाले नए दृश्यों से भरपूर यह ट्रेलर इनसिडियस सीरीज़ के अब तक के सबसे डरावने और सबसे अंधेरे अध्याय की झलक देता है।

एमिलिया ईव जेम्मा की भूमिका में हैं और यह ट्रेलर उसकी असाधारण शक्ति की भयावह कीमत को उजागर करता है। साथ ही, यह भी दिखाता है कि जब द फर्दर में मिली आत्माएँ वहाँ रुकने से इनकार कर देती हैं, तब क्या होता है।

'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' में एमिलिया ईव जेम्मा की भूमिका निभा रही हैं, जो अपनी बेटी को उसी घर में पाल रही है, जहां वह खुद बड़ी हुई थी। जब उसे पता चलता है कि वह द फर्दर इनसिडियस दुनिया के केंद्र में मौजूद खोई हुई आत्माओं का रहस्यमयी लोक में जा सकती है, तो उसे एक भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ता है।

जेम्मा सिर्फ द फर्दर में प्रवेश ही नहीं कर सकती, बल्कि वहाँ की आत्माओं को असली दुनिया में वापस भी ला सकती है। जैसे ही राक्षसों को उसकी इस अनोखी शक्ति का एहसास होता है, वे असली दुनिया में आना शुरू कर देते हैं और हमारी दुनिया को अपना शिकारगाह बना लेते हैं।

वर्ष 2010 में शुरुआत के बाद से, इनसिडियस फ्रैंचाइज़ी अब तक की सबसे सफल और चिरस्थायी हॉरर सीरीज़ में से एक बन चुकी है, जिसने दुनियाभर में 740 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई की है।

जैकब चास द्वारा निर्देशित, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया 'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' को 21 अगस्त, 2026 को अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भारत भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ करेगा।