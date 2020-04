छठी कक्षा के छात्रों को सिखाया जा रहा बाधाओं पर रितिक रोशन की जीत का पाठ

हकलाना और बाधाओं पर जीत के साथ का सफर सभी के लिए प्रेरणादायक रहा है। और अब, उनकी कहानी कक्षा 6 के छात्रों की एस चंद पब्लिकेशंस द्वारा अंकित पाठ्यपुस्तक 'लाइफ एंड वैल्यूज' में आत्मविश्वास पर आधारित अध्याय के तहत पढ़ाई जा रही है।इंटरनेट पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के चैप्टर में इस परेशानी के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई को दर्शाया गया है। सोशल मीडिया पर एक हैंडल ने साझा करते हुए लिखा, Felt bored, so I was reading a textbook of my niece. I was surprised to see this page. This is from the value education textbook of class 6. Whoelse can teach self-confidence better than him?