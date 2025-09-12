नेटफ्लिक्स फैमिली ड्रामा Unaccustomed Earth में फ्रीडा पिंटो के साथ लीड रोल में नजर आएंगे सिद्धार्थ

एक्टर सिद्धार्थ को नेटफ्लिक्स की एक घंटे की फैमिली ड्रामा सीरीज़ 'Unaccustomed Earth' में फ्रीडा पिंटो के साथ मुख्य भूमिका में कास्ट किया गया है। यह सीरीज़ जॉन वेल्स और माधुरी शेखर द्वारा बनाई गई है। शो का संचालन भी जॉन वेल्स ही करेंगे।

इस सीरीज का निर्देशन ऋतेश बत्रा करेंगे। एरिका सालेह, एरिन जॉनटो, और निशा गणात्रा इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ के आठ एपिसोड्स का ऑर्डर दिया है। "Unaccustomed Earth" एक भव्य, भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ड्रामा है, जो एक करीबी भारतीय-अमेरिकी समुदाय की कहानी बयां करता है, जो प्यार, इच्छा और अपनी पहचान की खोज में जूझ रहा है।

यह कहानी कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स के एक विशिष्ट और आंतरिक भारतीय-अमेरिकी समुदाय के जीवन में झांकने का मौका देती है। जब एक समर्पित पत्नी और उसके लंबे समय से खोए हुए प्रेम के बीच एक पुराने रिश्ते की चिंगारी दोबारा जलती है, तो एक विवादास्पद अफेयर जन्म लेता है और इस आपस में जुड़े समुदाय में नए संघर्षों की शुरुआत होती है।

सीरीज़ की प्रमुख शूटिंग अगस्त 2025 से शुरू होगी और साल के अंत तक चलेगी। सिद्धार्थ एक मूल्यांकित भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक, गायक और निर्माता हैं, जिनका करियर दो दशकों से अधिक का है और उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में काम किया है।

सात भाषाएं बोलने वाले बहुभाषी कलाकार सिद्धार्थ ने तमिल फिल्म "बॉयज़" से धमाकेदार डेब्यू किया था और फिर BAFTA नामांकित हिंदी फिल्म "रंग दे बसंती" से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। सिद्धार्थ को हमेशा साहसिक और अपारंपरिक प्रोजेक्ट्स चुनने के लिए जाना जाता है, जो उनकी तेज रचनात्मक सोच को दर्शाते हैं। अब वह अपने पहले अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स की "Unaccustomed Earth" के ज़रिए अमेरिकी और वैश्विक बाजार में कदम रखने जा रहे हैं।