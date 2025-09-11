आमिर खान-उर्मिला मातोंडकर की रंगीला तीन दशक के बाद फिर से सिनेमाघरों में देगी दस्तक

नब्बे के दशक में रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म रंगीला जल्द ही बड़े परदे पर वापसी कर रही है। आमिर ख़ान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर 'रंगीला' को 30 साल पूरे होने पर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को अक्टूबर में दर्शकों के लिए फिर से रिलीज किया जाएगा।

फिल्म को फिर से वही 30 साल पुराना फ़ील देने के लिए अपग्रेडेड साउन्ड और पिक्चर क्वालिटी के साथ रिलीज किया जाएगा। 30 साल पहले 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई फिल्म रंगीला उस समय की जबरदस्त हिट साबित हुई थी जिसको अपनी अनोखी कहानी, मनमोहक दृश्यों, और ए आर रहमान के साउंडट्रैक के लिए याद किया जाता है।

यह वही फिल्म है जिसमें ए आर रहमान में अपना पहला मौलिक संगीत दिया था। आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ के अभिनय, डायनामिक कोरियोग्राफ़ी और यादगार गानों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया था। अल्ट्रा मीडिया के पॉपुलर इनिशिएटिव अल्ट्रा रीवाइन्ड के एक हिस्से के रूप में फिल्म के दोबारा रिलीज करने का उद्देश्य पुराने प्रसंशकों के लिए फिर से वही जादू जगाना और नई पीढ़ी को इसके चार्म से रूबरू कराना है।

उर्मिला मातोंडकर ने री-रिलीज से पहले फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, यह मेरे लिए कभी सिर्फ़ एक फिल्म नहीं थी। यह एक बेहद खास एहसास था, और आज भी है — जिसमें खुशी थी, उम्मीदें थीं, सपने थे… और सबसे बढ़कर, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने का मौका था।

निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा, जब रंगीला आई थी, उस वक्त की फिल्मों में प्रेम कहानियों को जरूरत से ज्यादा खींचा जाता था और गानों का इस्तेमाल तो बस टाइम पास के लिए होता था। मेरे लिए रंगीला एक ख्वाब था, एक उम्मीद थी। 'मिली' उस हर आम इंसान की तस्वीर थी जो कुछ बड़ा करने और बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है।

उन्होंने कहा, मुन्ना और कमल उस सपने के दो पहलू थे — एक सड़क की ज़िंदगी से जूझता चालाक लड़का और दूसरा चमकता-दमकता हीरो — दोनों असली, दोनों में ही कमियां थीं, लेकिन दोनों ही बेहद ज़रूरी। अब जब फिल्म फिर से रिलीज हो रही है, खुशी इस बात की है कि आज की नई पीढ़ी इस फ़िल्म को बड़े पर्दे पर देख पाएगी।

अल्ट्रा मीडिया के सीईओ सुशील कुमार अग्रवाल ने कहा, रंगीला को सिनेमाघरों में वापस लाकर हमें बेहद खुशी हो रही है। यह 90 के दशक की एक ऐतिहासिक फिल्म है, और इसके दोबारा रिलीज़ से पुराने और नए दर्शक, दोनों ही इसके सदाबहार आकर्षण को महसूस कर पाएंगे।

सात फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाली ये फिल्म, जिसमें ए. आर. रहमान को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवॉर्ड भी मिला था, प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। रंगीला को बॉलीवुड में नए दौर की सोच और स्टाइल लाने में बड़ी और अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म अक्टूबर में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी।