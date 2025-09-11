रजनीकांत की तारीफ़ों से खुश हुए सिवाकार्थिकेयन, दिल मद्रासी की हुई सराहना
सिवकार्थिकेयन पहली बार जाने-माने फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगादॉस के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर 'दिल मद्रासी' में हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जो अब थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बनी यह फिल्म दर्शकों को एज-ऑफ-द-सीट थ्रिल्स और लार्जर-दैन-लाइफ स्पेक्टेकल देती है, जो डायरेक्टर ए.आर. मुरुगादॉस की एक्सपर्टीज़ है।
जहां फिल्म को हर तरफ से जबरदस्त प्यार मिल रहा है, वहीं सबसे बड़ी सराहना सिवकार्थिकेयन को सुपरस्टार रजनीकांत से मिली है, जिसने उन्हें बेहद इमोशनल कर दिया।
सिवकार्थिकेयन ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और सुपरस्टार से मिली सराहना पर अपनी खुशी जताते हुए लिखा है, अभी-अभी अपने आइडल, मेरे थलाइवर #Superstar @rajinikanth सर से #Madharaasi के लिए सराहना मिली है।
उन्होंने लिखा, माय गॉड, एक्सीलेंट! क्या परफॉर्मेंस! क्या एक्शन! सुपर-सुपर SK! मुझे बहुत पसंद आया। आप सच में एक्शन हीरो बन गए हैं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मेरे #Thalaivar की तरफ से दिल से शुभकामनाएं, उनके ट्रेडमार्क हंसी के साथ लव यू थलाइवा!
सिवकार्तिकेयन इस बार इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जिम्मा अनिरुद्ध रविचंदर ने लिया है। उन्होंने वाय दिस कोलावेरी दी से डेब्यू किया था, जिसके बाद बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को म्यूजिक दिया है।
'दिल मद्रासी', जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार शामिल हैं।