गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. janhvi kapoor hot traditional look in resham saree photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (12:34 IST)

मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक से जाह्नवी कपूर ने जीता फैंस का दिल, रेशम की साड़ी पहन दिए पोज

Janhvi Kapoor traditional look
जाह्नवी कपूर अपने स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। जाह्नवी हाल ही में कनाडा में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचीं। इस फेस्टिवल ने भी जाह्नवी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया। अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी का मॉर्डन साड़ी लुक देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस ने अबु जानी संदीप खोसला की डिजाइन की हुई रेशम की साड़ी पहनी हुई है। साड़ी पर सिल्क के धशगों से खूबसूरत एंब्रायडरी की गई है। 
 
साड़ी के साथ जाह्नवी ने विंटेज जामवर जैकेट पेयर की है, जो उनके लुक को कश्मीरी टच दे रहा है। इसके साथ जाह्नवी ने बैकलेस हैंड एंब्रायडरी वाला ब्लाउज कैरी किया है। साथ जामवर की शॉल को भी पेयर किया है। 
 
जाह्नवी ने ग्लॉसी मेकअप और बालों का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ कानों में बड़े से ईयररिंग्स कैरी किए हैं। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। जाह्नवी का यह मॉडर्न ट्रेडिशनल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आई थीं। अब वह जल्द ही वरुण धवन के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में दिखेंगी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुपर डांसर चैप्टर 5 : मस्ती की पाठशाला में दिखा शिल्पा शेट्टी का बचपन

सुपर डांसर चैप्टर 5 : मस्ती की पाठशाला में दिखा शिल्पा शेट्टी का बचपन'सुपर डांसर चैप्टर 5' के अगले एपिसोड में 'मस्ती की पाठशाला' थीम के साथ बचपन का जश्न मनाते हुए देखने मिलने वाला है। इसी दौरान एक बहुत ही खास लम्हा आता है, जब शो के मेकर्स जज शिल्पा शेट्टी के स्कूल जाते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने वाली इस बॉलीवुड डीवा के इस खास पल को और खास बनाते हुए, एक स्पेशल वीडियो क्लिप पेश किया जाता है।

आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता...

आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता...रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस शो में कई सेलेब्स ने शिरकत की है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी इस शो में बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में आदित्य ने नेपोटिज्म को लेकर बात की।

जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफी

जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफीसाउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रिया सरन 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर श्रिया ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक अलग पहचान बनाई है। श्रिया हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रही हैं, लेकिन एक बार उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी कि उन्हें मांफी मांगनी पड़ गई।

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शन

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शनAmazon MGM Studios India ने अपनी आने वाली थियेटर रिलीज़ 'निशानची' के ट्रेलर के साथ सिनेमाप्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें धमाकेदार सीक्वेंस और तेज़-तर्रार ह्यूमर का तड़का है।

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानी

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानीबिग बॉस 18 की चर्चित कंटेस्टेंट और ग्लैमरस अदाकारा यामिनी मल्होत्रा इन दिनों सुर्खियों में हैं। इंस्टाग्राम पर उनके हॉट फोटो और वीडियो धूम मचा रहे हैं, जहां फैन्स उन्हें इंटरनेट सेंसेशन मानते हैं। अपने अब तक के करियर में यामिनी कई प्रोजेक्ट्स और शोज़ में नजर आ चुकी हैं और उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। जानें कैसे वह अपनी बोल्ड अदाओं और एक्टिंग टैलेंट से इंडस्ट्री में नया मुकाम बना रही हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com