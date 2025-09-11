गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (13:20 IST)

पर्दे पर फिर दिखेगी सलमान खान-कैटरीना कैफ की जोड़ी, एक था टाइगर सिनेमाघरों में दोबारा होगी रिलीज

Film Ek Tha Tiger Re-Release
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ लाखों दिलों पर राज ही नहीं करते बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं, जिसमें 2012 में प्रदर्शित 'एक था टाइगर' का नाम शामिल है। इस फिल्म ने दर्शकों अपना दीवाना बना लिया था और यही वजह है कि यह ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 
 
ऐसे में अब आ रहे बड़े अपडेट में यह बताया गया है कि फिल्म 'एक था टाइगर' बड़े पर्दे पर ग्रैंड री-रिलीज के लिए तैयार है। एक था टाइगर की री-रिलीज के साथ सलमान खान फिर से टाइगर बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं। 
 
यह सिर्फ सलमान के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी खास मौका है, जिन्होंने इस जबरदस्त फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा है। अब वे बड़े पर्दे पर फिर से टाइगर की एक्शन, थ्रिल और जादू का अनुभव कर सकते हैं। एक था टाइगर 2012 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। 
 
यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी, जिसने भारत को उसका सबसे करिश्माई जासूस टाइगर (सलमान खान) से मिलवाया और इस यूनिवर्स की नींव रखी। फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया था और इसमें कैटरीना कैफ के अलावा रणवीर शौरी, रोशन सेठ और गिरीश कर्नाड ने अहम किरदार भूमिकाएं हैं।
 
इसके अलावा, सलमान खान की आने वाली फिल्मों की लाइनअप पूरी तरह से हाई-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्स से भरी हुई है। उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पहले ही इंटरनेट पर अपने फर्स्ट लुक की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ, कबीर खान के साथ उनकी री-यूनियन, खासकर बजरंगी भाईजान 2 जैसी फिल्म के साथ, फिर से उसी इमोशनल स्टोरीटेलिंग की ओर ले जा सकती है जिसने उनके पिछले काम को इतना खास बनाया था।
