मुंबई की तेज रफ्तार में दौड़ती लोकल ट्रेन से कूदीं करिश्मा शर्मा, अस्पताल में चल रहा इलाज

'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्ट्रेस एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई हैं। करिश्मा मुंबई में चलती ट्रेन से कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।

इस बाद की जानकारी करिश्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। एक्ट्रेस ने बताया‍ कि वह मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थीं। करिश्मा शर्मा के ट्रेन में चढ़ते ही स्पीड़ बढ़ गई और उनेक दोस्त ट्रेन पकड़ नहीं सके। इसके बाद वह डर की वजह से चलती ट्रेन से ही कूद गईं।

करिश्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, कल जब मैं चर्चगेट शूट के लिए जा रही थी तो मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन से जाने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन में चढ़ी, वह तेज होने लगी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त ट्रेन पकड़ नहीं पाए। डर की वजह से मैंने छलांग लगा दी और पीछे गिर गई।

उन्होंने लिखा, मेरी पीठ में चोट लगी है, सिर पर सूजन है और पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने MRI किया और मुझे एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। ताकि सिर की चोट सीरियस न हो। कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत बनाए हुए हूं। जल्दी ठीक होने के लिए दुआ करें और अपना प्यार भेजें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

बता दें कि करिश्मा शर्मा कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने फसते फसाते, सुपर 30, एक विलेन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा वह पवित्र रिश्ता, ये है मोहब्बतें और प्यार तूने क्या किया जैसे टीवी शोज़ का भी हिस्सा रही हैं।