गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Anupama Upcoming Show promo Adrija Roy will compete against her mother for the first time
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:00 IST)

अनुपमा : पहली बार मां के खिलाफ उतरेंगी अद्रिजा रॉय, डांस मुकाबले को लेकर जताई भावनाएं

Anupama Upcoming Show
स्टार प्लस का फ्लैगशिप शो 'अनुपमा' लगातार अपने दर्शकों को बांधे हुए है। शो की दमदार स्टोरीटेलिंग, इमोशनल कनेक्शन और कनेक्ट करने वाले पारिवारिक रिश्ते इसे खास बनाते हैं। सालों से, यह सीरियल दर्शकों के दिलों को छूता आ रहा है, क्योंकि इसमें भावनाओं से भरे पलों के साथ-साथ हाई-ड्रामा का भी मेल है। 
 
ऐसे में, शो का हर एपिसोड कुछ नया और मायने रखने वाला लेकर आता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में आए प्रोमो में, कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ सबसे ज्यादा इंतेज़ार किया जाने वाला डांस कंपीटिशन का आगाज़ होता है। इस बार, यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि माँ और बेटी के बीच की टक्कर है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StarPlus (@starplus)

अनुपमा अपनी बेटी राही के सामने उससे मुकाबला करती नज़र आती है। अनुपमा की टीम 'डांस रानी' और राही की टीम 'अनुज डांस एकेडमी' है। दोनों टीमें कड़ी मेहनत और तैयारी कर रही हैं। यह मुकाबला शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ-साथ गहरी भावनाएं और ज़बरदस्त ड्रामा भी लेकर आएगा। ऐसे में कहना होगा कि इस बार दाँव पहले से कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं, क्योंकि दोनों टीमें जीत के लिए लड़ रही हैं।
 
अद्रिजा रॉय, जो शो में राहि का किरदार निभा रही हैं, ने आने वाले एपिसोड्स को लेकर अपना एक्साइटमेंट शेयर किया। उन्होंने कहा, राहि के रूप में यह मेरे लिए बेहद खास और इमोशनल पल है क्योंकि जिस दिन का हमें इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है। अपनी मां अनुपमा के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होकर उनके खिलाफ डांस कंपटीशन में उतरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 
 
उन्होंने कहा, हम दोनों ने दिन-रात मेहनत की है और दोनों टीमों की तैयारी बहुत इंटेंस रही है। एनर्जी, पैशन और इमोशन्स अब अपने पीक पर हैं, जिससे यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि हमारी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया है। मेरे लिए यह जीत या हार से ज्यादा अपने दिल से डांस करने और अपनी मां के साथ खुद को साबित करने का मौका है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुलकर सलमान की फिल्म DQ41 में हुई पूजा हेगड़े की एंट्री, मेकर्स ने किया आधिकारिक ऐलान

दुलकर सलमान की फिल्म DQ41 में हुई पूजा हेगड़े की एंट्री, मेकर्स ने किया आधिकारिक ऐलानसाउथ एक्टर दुलकर सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म DQ41 में पूजा हेगड़े की एंट्री हो गई है। करीब तीन साल बाद पूजा टॉलीवुड में वापसी कर रही हैं और इस ऐलान ने इंटरनेट पर पहले ही धूम मचा दी है। SLV सिनेमाज़ ने पूजा हेगड़े के जुड़ने की आधिकारिक घोषणा की।

आमिर खान-उर्मिला मातोंडकर की रंगीला तीन दशक के बाद फिर से सिनेमाघरों में देगी दस्तक

आमिर खान-उर्मिला मातोंडकर की रंगीला तीन दशक के बाद फिर से सिनेमाघरों में देगी दस्तकनब्बे के दशक में रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म रंगीला जल्द ही बड़े परदे पर वापसी कर रही है। आमिर ख़ान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर 'रंगीला' को 30 साल पूरे होने पर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को अक्टूबर में दर्शकों के लिए फिर से रिलीज किया जाएगा।

ऐश्वर्या राय बच्चन की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उनकी तस्वीरें और वीडियो

ऐश्वर्या राय बच्चन की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उनकी तस्वीरें और वीडियोबॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने बीते दिनों अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐश्यर्या ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी तस्वीरों और नाम का AI जेनरेटेड अश्लील और फेक कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है।

Bigg Boss 19 : इस हफ्ते वीकेंड का वार से गायब रहेंगे सलमान खान, ये दो एक्टर्स संभालेंगे होस्ट की कमान

Bigg Boss 19 : इस हफ्ते वीकेंड का वार से गायब रहेंगे सलमान खान, ये दो एक्टर्स संभालेंगे होस्ट की कमानरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं हर हफ्ते फैंस को वीकेंड का वार एपिसोड का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाते नजर आते हैं। लेकिन इस बार फैंस को थोड़ी निराशा होने वाली हैं।

रजनीकांत की तारीफ़ों से खुश हुए सिवाकार्थिकेयन, दिल मद्रासी की हुई सराहना

रजनीकांत की तारीफ़ों से खुश हुए सिवाकार्थिकेयन, दिल मद्रासी की हुई सराहनासिवकार्थिकेयन पहली बार जाने-माने फिल्ममेकर ए.आर. मुरुगादॉस के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर 'दिल मद्रासी' में हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जो अब थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बनी यह फिल्म दर्शकों को एज-ऑफ-द-सीट थ्रिल्स और लार्जर-दैन-लाइफ स्पेक्टेकल देती है, जो डायरेक्टर ए.आर. मुरुगादॉस की एक्सपर्टीज़ है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com